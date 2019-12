Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe fluktuuje - od małych wzrostów po spadki o 0,2 proc.

Akcje spółki naftowej Tullow Oil tanieją o 48 proc. i są wyceniane najniżej od 2004 r. Firma podała, że odchodzi jej prezes Paul McDade po zanotowanych przez spółkę słabych wynikach produkcji we flagowej firmie Tullow w Ghanie.

Walory sieci supermarketów Tesco zwyżkują o 4,5 proc. Spółka rozważa sprzedaż swoich operacji w Tajlandii i Malezji.

Rozpoczyna się ważny tydzień dla globalnych inwestorów - 12 grudnia Brytyjczycy zagłosują w wyborach parlamentarnych, a wynik tego głosowania może dostarczyć więcej informacji na temat daty brexitu.

W tym tygodniu odbędą się też posiedzenia dwóch najważniejszych banków centralnych na świecie: Fed i EBC.

"W przypadku Fed jest jasne (po sygnałach od członków FOMC, w tym J.Powella), że będzie to pierwsze od lipca posiedzenie bez obniżki stóp" - wskazują analitycy PKO BP.

"Z kolei pierwsze posiedzenie EBC pod sterami Ch.Lagarde, zapewne nie przyniesie zmian parametrów polityki pieniężnej, ale może wpłynąć na oczekiwania co do przyszłej polityki władz monetarnych z Frankfurtu" - oceniają.

Tymczasem na rynkach zbliża się też ważna data 15 grudnia w związku z możliwym wprowadzeniem przez USA nowych ceł na towary z Chin o wartości 160 mld dolarów.

"Rynek pozostanie w nastroju +wait-and-see+ zanim nie pojawi się jasność co do brexitu i wojny handlowej USA-Chiny" - mówi Ulrich Urbahn, ekonomista Joh Berenberg Gossler & Co.

"Nagłówki dotyczące sporu handlowego Waszyngtonu i Pekinu pozostają mieszane, a to oznacza że jest potencjał do większych zmian na rynkach, zwłaszcza gdy pojawią się jakieś rozczarowania" - dodaje.

Urbahn wskazuje, że rynki zdyskontowały już większość pozytywnych informacji, więc pole do spadków na rynkach jest spore.

Na rynku walutowym euro jest po 1,1067 USD, wyżej o 0,1 proc., japoński jen jest wyceniany po 108,53 za 1 USD, bez zmian, a brytyjski funt kosztuje 1,3160 USD, w górę o 0,2 proc.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 1,82 proc. - niżej o 1 pb, a niemieckich 10-letnich bundów -0,30 proc., niżej o 2 pb.

Złoto jest po 1.462,78 USD za uncję, wyżej o 0,2 proc.

Inwestorzy poznają po południu ważne dane makro z USA: o 14.30 stopę bezrobocia w XI, o 16.00 zapasy hurtowe w X i wskaźnik zaufania konsumentów w XII, opracowany przez Uniwersytet Michigan.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.30

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3682,98 -0,25 DAX Niemcy 13150,83 -0,12 FTSE 100 W.Brytania 7225,11 -0,20 CAC 40 Francja 5855,03 -0,29 IBEX 35 Hiszpania 9376,00 -0,07 FTSE MIB Włochy 23131,05 -0,22

(PAP Biznes)