Credit Agricole: Cena skupu wieprzowiny wyniesie ok. 6 zł: kg na koniec 2019 r.



Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Cena skupu żywca wieprzowego w Polsce na koniec 2019 r. wyniesie ok. 6 zł/kg oraz 6,10 zł/kg na koniec 2020 r., prognozuje bank Credit Agricole. Cena skupu żywca wyniosła 5,89 zł/kg (+33,9% r/r) w październiku br.

"Cena skupu żywca wyniosła w październiku 5,89 zł/kg (+33,9% r/r). Cena pasz dla świń wyniosła w październiku 1,45 zł/kg (-4,4% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się na poziomie 4,07 wobec 2,91 przed rokiem, wskazując na bardzo silną poprawę opłacalności produkcji. Po uwzględnieniu czynników globalnych oraz krajowych prognozujemy, że cena skupu żywca wieprzowego w Polsce na koniec 2019 r. wyniesie ok. 6 zł/kg oraz 6,10 zł/kg na koniec 2020 r" - czytamy w raporcie banku 'Kwartalnik Agrobiznesu. Zima 2019'

Autorzy raportu wskazują, że obecny spadek pogłowia świń w Chinach utrzyma się, co w kolejnych kwartałach będzie oddziaływało w kierunku dalszego wzrostu cen.

"Po przejściowej stabilizacji obserwujemy obecnie silny wzrost cen skupu trzody chlewnej. Ceny tuczników na giełdzie VEZG na początku grudnia przekroczyły poziom 2 euro/kg osiągając najwyższy poziom w historii. Wzrost cen o tej porze roku jest zjawiskiem nietypowym, gdyż jesienią i zimą w Europie mamy do czynienia z negatywnym wpływem sezonowości na ceny. Wskazuje to, że chiński popyt na importowaną wieprzowinę stał się na tyle silny, że z nawiązką kompensuje on wspomniany wyżej efekt" - czytamy dalej.

Według analityków czynnikami ryzyka dla scenariusza dalszego wzrostu cen wieprzowiny jest możliwość rozprzestrzenianie się ASF w UE – zwłaszcza w Niemczech, a także ewentualne zastosowanie przez chiński rząd nierynkowych rozwiązań w celu zatrzymania wzrostu cen wieprzowiny (np. regulacji wielkości spożycia i cen).

(ISBnews)