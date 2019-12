QubicGames planuje trzy premiery gier na Nintendo Switch do końca roku



Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - QubicGames planuje jeszcze trzy premiery gier na Nintendo Switch do końca roku, podała spółka.

"Całość działań w tym roku zakończy premiera trzech gier tuż po zakończeniu Giveaway. Spółka wprowadzi do sprzedaży na konsolę Nintendo Switch gry 'Barbatrous: Tavern of Emyr' i 'Sheep Patrol' dnia 25 grudnia 2019 roku, oraz grę 'Akuto: Showdown' 26 grudnia 2016 roku. Tym samym QubicGames wyda w obecnym roku 24 gry na najnowszą konsolę Nintendo" - czytamy w komunikacie.

"Grudzień powinien być bardzo dobrym okresem dla QubicGames - seria promocji, kampania marketingowa 'The 15 Year Anniversary Giveaway + Sale' oraz cztery istotne premiery. Działania te pozwolą pozyskać kolejnych graczy na konsolę Nintendo Switch i rozpocząć nowy etap Spółki w roku 2020 związany z wydawaniem coraz większych i bardziej rozpoznawalnych tytułów na konsolach Nintendo, Sony i Microsoft" - powiedział prezes Jakub Pieczykolan, cytowany w komunikacie.

Do 24 grudnia, w ramach świątecznej promocji na jubileusz, spółka chce "rozdać swoim użytkownikom setki tysięcy gier".

"Okres przedświąteczny zaczęliśmy od serii udanych promocji takich tytułów, jak 'Mana Spark', 'Blazing Beaks', 'Warlocks 2: God Slayers' czy 'Akane'. Dzisiaj przechodzimy do najważniejszej części naszej kampanii świątecznej powiązanej z 15-leciem QubicGames. W przeciągu kilkunastu dni planujemy rozdać setki tysięcy, a może nawet miliony gier na konsolę Nintendo. Chcemy, żeby nasi gracze poczuli się naprawdę docenieni, a sama kampania przyciągnie uwagę mediów i nowych graczy do marki QubicGames" - dodał prezes.

QubicGames jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.

(ISBnews)