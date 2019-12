Vivid Games ma umowę z QubicGames na porting 3 gier na Nintendo Switch



Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Vivid Games podpisał umowę z QubicGames na porting i dystrybucję trzech swoich największych tytułów gier na Nintendo Switch, podała spółka.

"Real Boxing 2, Mayhem Combat i Godfire: Rise of Prometheus trafią na japońską konsolę w 2020 roku. Na konsoli Switch dostępny jest już Space Pioneer, którego premiera odbyła się 6 grudnia" - czytamy w komunikacie.

"Od dłuższego czasu otrzymywaliśmy pytania i propozycję przeniesienia na Nintendo Switch naszego największego hitu Real Boxing 2. Zbadaliśmy rynek i okazało się, że również Mayhem Combat i Godfire świetnie nadają się na Switcha. Chcemy żeby trafiły do sprzedaży w 2020 roku, co oznacza że w przyszłym roku łącznie na Nintendo trafi przynajmniej 10 naszych gier"- zapowiedział prezes Remigiusz Kościelny, cytowany w komunikacie.

Pierwszy tytuł Vivid Games, Space Pioneer od 6 grudnia jest Ameryce Północnej, Europie i Australii.

"Space Pioneer świetnie sprawdził się na platformach mobilnych. Dotychczas został pobrany w ponad 4 milionach egzemplarzy. QubicGames przygotował świetny port, wzbogacając grę m.in. w zakresie 4-osobowej rozgrywki w trybach kooperacyjnych. Myślę, że świetnie sprawdzi się również na Nintendo Switch" - podkreślił prezes.

W I kwartale 2020 roku do sprzedaży trafią gry Gravity Rider Zero, Crash Drivers, Sheep Patrol, Fly Sky High i Pocket Mini Golf, wymieniono także.

Strategia Vivid Games na najbliższe 12 miesięcy zakłada m.in. rozwój i dywersyfikację portfela produktów, rozbudowę sieci dystrybucji o nowe kanały i platformy sprzętowe, oraz rozwój nowych linii biznesowych, podsumowano w informacji.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)