Comarch rozbudowuje sieć oddziałów w Polsce, utworzy ponad 100 miejsc pracy



Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Comarch planuje rozbudowę swoich oddziałów w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie oraz utworzenie oddziału w Olsztynie, podała spółka. Comarch planuje do połowy 2020 roku stworzyć w tych oddziałach w sumie ponad 100 nowych miejsc pracy.

"Równolegle z podpisywanymi w regionie projektami zbudowane zostaną w oddziałach branżowe centra kompetencji, które tworzą lokalnie miejsca pracy dla wysokiej klasy specjalistów z branży IT. Zatrudnienie znajdą programiści, inżynierowie systemowi oraz kontroli jakości a także analitycy oraz konsultanci" - czytamy w komunikacie.

"W ramach specjalizacji w poszczególnych oddziałach tworzone są branżowe centra kompetencji które będą służyły w pierwszej kolejności do obsługi lokalnie pozyskanych projektów, ale dzięki zbudowanym tam kompetencjom pracownicy będą zaangażowani w projekty w innych regionach Polski oraz wdrożenia dla klientów zagranicznych" – powiedział wiceprezes Comarch odpowiedzialny za sektor publiczny Paweł Prokop, cytowany w komunikacie.

Dzięki temu inwestowane lokalnie pieniądze pozwalają na miejscu tworzyć miejsca pracy dla zdolnych specjalistów, którzy chcą pracować w globalnej firmie, a mieszkać w rodzinnym mieście, podano także.

"Comarch posiada oddziały na terenie całego kraju. Od kilkunastu lat prowadzi biura w Białymstoku, Lublinie czy Rzeszowie. Teraz mocno stawia na działalność biznesową w tych miastach za sprawą pozyskiwania nowych projektów. W Białymstoku dzięki inwestycji samorządu województwa podlaskiego w rozwój regionalnej podlaskiej platformy medycznej 'Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie' (PSIeZ), tworzy centrum kompetencyjne wdrożeń w jednostkach medycznych" - podano także.

Z kolei w Lublinie, dzięki podpisanemu w listopadzie kontraktowi na wdrożenie systemu zarządzania dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, rozwija się centrum kompetencyjne wdrożeń systemów dla uczelni. Natomiast w Olsztynie, gdzie Comarch w przetargu na Centrum Usług Wspólnych Finansowo-Księgowych dla Gminy Olsztyn złożył w czerwcu najkorzystniejsza ofertę, rozwijane będzie dzięki temu centrum kompetencyjne wdrożeń w obszarze samorządowym, wskazano również.

Aktualnie w oddziałach Comarch zlokalizowanych w trzech miastach: Białymstoku, Lublinie oraz Rzeszowie spółka zatrudnia prawie 300 osób i planuje zwiększyć zatrudnienie o kolejne 100. Największe biuro znajduje się w Lublinie, gdzie pracuje prawie 180 osób.

"Pracownicy oddziału to głównie programiści, analitycy oraz menedżerowie projektów. Pracują przy kontraktach realizowanych zarówno dla polskich firm i instytucji, jak i międzynarodowych korporacji. Przykładowo, w Lublinie pracują zespoły, które są odpowiedzialne za rozbudowę oraz utrzymanie systemów do obsługi programów lojalnościowych dla takich marek jak: LATAM Airlines, Tabcorp czy Etihad Guest. Udział w takich projektach to szansa na rozwój zawodowy oraz prace w międzynarodowym środowisku. A od kilku lat obserwujemy, że pracownicy z mniejszych miast wojewódzkich nie chcą wyjeżdżać do Warszawy czy Krakowa, tylko wolą zostać w rodzinnym mieście i tu znaleźć zatrudnienie. Dlatego mocno rozwijamy oddziały lokalne" - powiedziała kierownik działu rekrutacji w Comarch Karolina Biedrońska, cytowana w komunikacie.

W Rzeszowie zatrudnionych jest ponad 50 osób a w Białymstoku blisko 40. W najbliższym czasie Comarch planuje również uruchomić biuro w Olsztynie.

"Olsztyn to ważny ośrodek akademicki, co powoduje, że na lokalnym rynku pracy są obecni dobrze wykształceni absolwenci zarówno kierunków informatycznych, jak i ekonomicznych oraz biznesowych. I pracowników z takimi kompetencjami będziemy zatrudniać w planowanym oddziale. Zależy nam, aby Olsztyn stał się mocnym punktem w współpracy biznesowej Comarch z lokalnymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami administracji publicznej" – dodał wiceprezes Comarchu.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1 369,62 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)