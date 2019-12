WIG20 zyskał 0,9 proc. do 2.132,25 pkt., WIG zwyżkował 0,7 proc. do 57.225,67 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,2 proc. do 3.843,77 pkt., a sWIG80 spadł 0,01 proc. do 11.862,67 pkt.

Wśród indeksów sektorowych wyróżniał się WIG-energia, który zyskał 2,1 proc.

W trakcie wtorkowych notowań na rynku pojawiła się informacja o zatwierdzeniu przez prezesa URE taryfy na sprzedaż energii dla klientów korzystających z taryfy sprzedawcy z urzędu – Tauron Sprzedaż - wzrost rachunku dla odbiorców spółki od 1 stycznia 2020 roku wyniesie 12 proc., a wzrost samej ceny energii to ok. 20 proc.

W przypadku pozostałych sprzedawców z urzędu - PGE, Enea oraz Energa – nie doszło do zatwierdzenia taryf, ponieważ spółki przedstawiły koszty, które nie były uzasadnione.

Obroty na GPW wyniosły 953 mln zł, z czego 838 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję minimalnie powyżej poniedziałkowego zamknięcia, po czym wszedł w trend horyzontalny, który trwał do ok. 14.00.

Następnie wybił się z trendu bocznego i niemal do końca sesji zwyżkował, co mogło wesprzeć ustanowienie nowego maksimum historycznego na amerykański S&P500.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panował mieszany obraz – minimalne wzrosty odnotowały akcje rosyjskie i czeskie, silne spadki miały miejsce na Węgrzech, gdzie tamtejszy BUX zniżkował o 1,3 proc.

DAX spadł 0,82 proc., a S&P500 zwyżkował 0,06 proc. o godz. 17.15.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Tauron – o 4,2 proc., Orange – o 4,0 proc. i PGE – o 2,6 proc. Zwyżkował również kurs Banku Pekao – o 0,9 proc.

Kurs Orange był najwyżej od października 2015 roku.

W ciągu wtorkowych notowań Bank Pekao podał, że udział UniCredit w akcjonariacie banku spadł do zera – do zdarzenia doszło po rozliczeniu 3-letnich certyfikatów zamiennych na akcje Banku Pekao.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: CCC – o 2,7 proc., Lotos – o 2,4 proc. i Play - o 1,3 proc. Zniżkowała również cena PGNiG – o 0,2 proc.

Podczas sesji wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział telewizji wPolsce, że nie wyklucza, iż z nowym rokiem dojdzie do zmian w zarządzie PGNiG, gdyż trwa tam konkurs i trudno rozstrzygnąć jego efekty.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Biomedu Lublin – wzrost o 8,8 proc., Ten Square Games – o 5,5 proc. i Livechat – o 4,1 proc.

Biomed Lublin w ciągu wtorkowej sesji poinformował, że maltański minister zdrowia wydał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Malty produkowanego przez Biomed leku Onko BCG 100.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Cormay – spadek o 11,8 proc., Medicalghoritmics – o 6,2 proc. i Instalu Kraków – o 4,9 proc.