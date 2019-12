Chodzi o uchwaloną przez Sejm, rządową nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która przewiduje 10-proc. podwyżkę stawek na wyroby alkoholowe i tytoniowe. Zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Jak szacuje rząd, po tym czasie np. półlitrowa butelka wódki może podrożeć o ok. 1,4 zł, a paczka papierosów o ok. 1 zł. Budżet zyskałby natomiast ok. 1,7 mld zł.

We wtorek ustawa trafiła na posiedzenie plenarne Senatu.

Jak mówił przewodniczący senackiej komisji budżetu i finansów publicznych Kazimierz Kleina (KO), nowela budziła bardzo duże zainteresowanie, ponieważ nikt nie lubi podwyżek podatków, poza tym w rozmowach ze stroną społeczną rząd zapowiadał 3 proc. wzrost podatku.

"Proponujemy żeby - i to jest decyzja komisji budżetu - ten wzrost był takim, jaki był uzgodniony, a więc wzrostem o 3 proc." - powiedział Keina. Zaproponowana przez komisję poprawka przewiduje także wydłużenie vacatio legis ustawy, wobec uchwalonego przez Sejm terminu wejścia w życie zmian na 1 stycznia 2020 r.

Odpowiadając na pytania senatorów dotyczące m.in. obaw o wzrost szarej strefy, wiceminister finansów Leszek Skiba mówił, że jak przy każdej podwyżce podatków szara strefa jest wyzwaniem, ale w tym przypadku podwyżka, czy to 3 proc., czy 10 proc., nie spotka się z istotnym zwiększeniem szarej strefy. Według niego zmiana nie uderzy w przedsiębiorczość, może skłonić firmy do poszukiwania rynków zbytu za granicą. Wiceminister zauważył, że na rynku alkoholu polskie produkty są dosyć dobrze rozpoznawane i dzięki wysokiej jakości konkurują z towarami z krajów sąsiednich.

"Czy 10 proc. podwyżki po 5 latach niepodwyższania podatku to duży wzrost?" - pytał Jacek Bogucki z PiS. Senator wyraził opinię, że jeżeli w związku z wyższą akcyzą ktoś wypali mniej papierosów, bądź wypije mniej alkoholu, to będzie to dobre dla Polski.

Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska (KO) powiedziała, że nie zgadza się z Boguckim. Wyraziła obawę, że ani jedna złotówka pochodząca ze wzrostu akcyzy nie trafi na realizację programu profilaktyki zdrowotnej, np. na walkę z chorobami nowotworowymi.

"Znając możliwości, wiedząc na jak różnorodne przedsięwzięcia wydawane są pieniądze, obawiając się, że na przykład 1,7 mld złotych może być skierowane na podreperowanie budżetu telewizji publicznej, którą kieruje pan Kurski, w związku z tymi obawami wszystkimi i jeszcze wieloma innymi, zdecydowaliśmy się złożyć wniosek o odrzucenie ustawy" - poinformowała.

Jak szacuje Ministerstwo Finansów, podwyższenie stawki na alkohol etylowy może oznaczać wzrost ceny półlitrowej butelki wódki o mocy 40 proc. o ok. 1,14 zł (z VAT-em ok. 1,4 zł). Zmiana akcyzy na piwo może spowodować podniesienie ceny półlitrowej puszki tego napoju (o ekstrakcie 12 st. Plato) o ok. 0,05 zł (z VAT-em ok. 0,06 zł).

Wina o poj. 0,75 l mogą podrożeć o ok. 0,12 zł (z VAT-em ok. 0,15 zł), a napoje fermentowane, np. wina owocowe o poj. 0,75 l o ok. 0,12 zł (z VAT-em ok. 0,15 zł). Natomiast tzw. wyroby pośrednie, np. wina porto o poj. 0,5 l mogą zdrożeć o ok. 0,16 zł (z VAT-em ok. 0,20 zł).

Ministerstwo Finansów obliczyło, że podwyższenie akcyzy związane z wyrobami tytoniowymi może podnieść cenę paczki papierosów (20 szt.) przeciętnie o ok. 1,02 zł, a paczka tytoniu do palenia (50 g) będzie droższa o 1,69 zł. Cena cygar może wzrosnąć ok. 0,40 zł za sztukę, a kilograma suszu tytoniowego o ok. 22,93 zł.

Z zakresu przewidzianej indeksacji akcyzy na używki wyłączono cydr i perry, czyli niskoalkoholowy napój z gruszek, o mocy nieprzekraczającej 5 proc. Jak zaznaczono, wyroby te pozostaną opodatkowane preferencyjną stawką podatku akcyzowego w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu - "w celu rozwoju tego rynku i pośredniego wspierania produkcji sadowniczej, stanowiącej jeden z filarów polskiego rolnictwa".

Wyłączenie obejmuje także akcyzę na papierosy elektroniczne, na które do końca czerwca 2020 r. obowiązuje zerowa stawka akcyzy. Wyroby te będą opodatkowane efektywną stawką akcyzy od 1 lipca 2020 r. (PAP)

autor: Marcin Musiał