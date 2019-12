PERN finalizuje montaż dachu na zbiorniku 32 tys. m3 w bazie paliw w Koluszkach



Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Dobiega końca skomplikowany proces montażu dachu na nowym zbiorniku, przeznaczonym do magazynowania oleju napędowego, w bazie paliw PERN w Koluszkach, podała spółka. To jeden z kamieni milowych budowy obiektu, która zakończy się do połowy przyszłego roku.

Po zakończeniu zakończeniu inwestycji pojemność bazy w Koluszkach powiększy się o kolejne 32 tys. m3. W 2019 roku PERN oddał już do eksploatacji w tej bazie dwa zbiorniki o pojemności 32 tys. m3 każdy.

"Montaż dachów na zbiornikach to trudny i złożony proces, w którym kluczową rolę odgrywają warunki pogodowe. Do wykonania tego zadania potrzebny jest dźwig klasy 650 ton o maksymalnej wysokości haka ponad 170 metrów. Montowany dach waży około 210 ton" - czytamy w komunikacie.

Budowa zbiornika w Koluszkach jest elementem realizowanego przez PERN II etapu budowy zbiorników na paliwa płynne. Wszystkie inwestycje w ramach tego etapu zostaną zakończone w połowie 2021 roku i zwiększą one potencjał magazynowy PERN w obszarze paliw o 12%, podano również.

Poza projektem w Koluszkach, równolegle prowadzone są prace związane z powstaniem nowych pojemności w innych bazach PERN - zostały już zawarte umowy z wykonawcami zbiorników w bazach paliw w Boronowie, Rejowcu, Emilianowie i Małaszewiczach. W przypadku dwóch zbiorników dla bazy w Dębogórzu trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.

Zaktualizowane plany nakładów inwestycyjnych w latach 2018-2022 (okres obecnej strategii PERN) wynoszą ok 3,1 mld zł. Plan inwestycyjny PERN przyjęty na 2020 rok jest wyższy o 110% niż prognozowana realizacja w 2019 roku i czterokrotnie wyższy niż inwestycje zrealizowane w 2018 roku, przypomniano.

"Pod koniec I połowy 2020 roku w Bazie Gdańsk do eksploatacji trafią dwa zbiorniki na ropę naftową - każdy po 100 tys. m3, a jesienią uruchomimy kolejne zbiorniki w Terminalu Naftowym w Gdańsku. Po oddaniu w 2023 roku do eksploatacji rewersyjnego rurociągu ropy naftowej na trasie Płock-Gdańsk, będziemy mieli możliwość pełnej dywersyfikacji dostaw ropy naftowej do naszego kraju" - powiedział prezes PERN Igor Wasilewski, cytowany w komunikacie.

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw.

(ISBnews)