Sygnity miało 15,93 mln zł zysku netto, 29,37 mln zł zysku EBIT w r.obr. 2018: 19



Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 15,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2018/2019, zakończonym 30 września 2019, wobec 11,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W ocenie spółki wyniki, mimo że rekordowe, mogłyby być jeszcze lepsze. W czwartym kwartale, ostrożnościowo zawiązano bowiem łącznie 14 mln zł rezerwy na poczet sporu z podwykonawcą i ewentualne odsetki. Po oczyszczeniu, EBIT spółki w ostatnich trzech miesiącach roku wyniósłby 12 mln zł, a zysk netto 5,4 mln zł. Biorąc pod uwagę, że w I kw. roku finansowego 2018/2019 rozpoznano 5,7 mln zł przychodów

finansowych będących efektem spłaty długu obligacyjnego z redukcją 25%, oczyszczony wynik netto wyniósł w zakończonym roku finansowym około 26,8 mln zł, podano w komunikacie.



Zysk operacyjny wyniósł 29,37 mln zł wobec 3,39 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 234,63 mln zł w roku obrotowym 2018/2019 wobec 258,09 mln zł rok wcześniej.

Spółka systematycznie ogranicza koszty ogólnego zarządu i sprzedaży, co pozwala jej generować dwucyfrową marżę operacyjną i wysokie przepływy z działalności operacyjnej, poinformowano także.

"Generowana systematycznie gotówka sprawia, że spółka bez problemu na bieżąco obsługuje zadłużenie wynikające z umowy z wierzycielami finansowymi. Warte podkreślania jest przy tym, że obecnie wskaźnik dług netto/EBITDA kształtuje się na bezpiecznym poziomie około 2. Liczymy więc na to, że już wkrótce będziemy mogli pozyskać finansowanie zewnętrzne i zwiększyć skalę działalności" - powiedziała członek zarządu ds. finansowych Inga Jędrzejewska, cytowana w komunikacie.

"Jako nowo powołany prezes widzę i doceniam ogrom pracy, jaki wykonał zarząd w dotychczasowym składzie. Stabilna sytuacja spółki, wysoka dyscyplina kosztowa i poprawiające się wyniki to solidna baza do dalszej systematycznej pracy a także działań rozwojowych. Chcemy utrzymać obecną marżowość kontraktów oraz szukać pól do dalszej optymalizacji kosztowej. Jako zarząd mamy też już zarys planów dotyczących nowych kierunków rozwoju. Wierzymy, że są realistyczne i obejmują zarówno zwiększenie ekspozycji w obecnych

segmentach rynku, jak i stopniowy rozwój nowych obszarów" - dodał prezes Bogdan Zborowski, również cytowany w komunikacie..

W ujęciu jednostkowym zysk netto w r.obr. 2018/2019 wyniósł 14,39 mln zł wobec 7,76 mln zł straty rok wcześniej.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)