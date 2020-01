Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Drageus Games na rynku NewConnect na 17 stycznia 2020 roku, podała spółka.



"Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że już za dwa tygodnie dołączymy do grona spółek notowanych na rynku NewConnect. Przez wiele miesięcy ciężko pracowaliśmy, aby móc zrealizować jeden z naszych najważniejszych celów jakim jest wprowadzenie akcji Drageus Games do grona spółek publicznych. Uroczystość debiutu odbędzie się 17 stycznia w budynku GPW w Warszawie. Mamy nadzieję, że nasza obecność na giełdzie pozwoli nam zwrócić uwagę inwestorów na naszą firmę i projekty, nad którymi pracujemy" - powiedział prezes Drageus Games Łukasz Mitan, cytowany w komunikacie.



"Poprzez debiut na giełdzie zostanie dokonana wycena rynkowa naszego biznesu i będziemy mogli dalej rozwijać studio i wzmacniać nasz zespół" - dodał wiceprezes i dyrektor finansowy Radosław Mrowiński.



Do obrotu trafi 1 113 890 akcji serii A, 86 110 akcji serii B, 340 000 akcji serii C, 300 000 akcji serii D, 62 739 akcji serii E oraz 133 836 akcji serii F o wartości nominalnej 0,1 zł każda.



Drageus Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier, zarówno własnych jak i gier innych deweloperów na konsolę Nintendo Switch oraz komputery stacjonarne. Od 2017 roku, czyli od początku działalności spółki, do końca grudnia 2019 roku studio osiągnie liczbę ponad 20 gier wydanych na platformie Nintendo Switch. Cztery z nich stanowią autorskie projekty spółki, pozostałe zostały stworzone przez producentów zewnętrznych.



(ISBnews)