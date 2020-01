Wenezuela: Spór o wybór przewodniczącego parlamentu

Źródło: PAP

W Wenezueli trwa spór o to, kto jest obecnie przewodniczącym krajowego parlamentu. Podczas chaotycznego głosowania w niedzielę opozycja i obóz rządowy wybrały na to stanowisko własnych przedstawicieli; każda ze stron twierdzi, że to jej wybór jest prawomocny.