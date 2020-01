W liście skierowanym do komisji spraw zagranicznych niemieckiego parlamentu ministrowie informują, że około 30 żołnierzy stacjonujących w Bagdadzie i At-Tadżi zostanie "tymczasowo przeniesionych". Decyzja jest uzasadniana względami bezpieczeństwa.

Kramp-Karrenbauer i Maas zapewniają jednocześnie, że RFN jest gotowa nadal wspierać Irak "o ile takie jest jego życzenie i pozwala na to sytuacja". Rząd Niemiec ma zamiar wysłać swoich przedstawicieli do Bagdadu na konsultacje, żeby ustalić "jak strona iracka zamierza ułożyć relacje z międzynarodową koalicją walczącą z Państwem Islamskim".

Parlament Iraku na nadzwyczajnej sesji w niedzielę uchwalił rezolucję, wzywającą rząd do podjęcia działań zmierzających do zakończenia obecności w tym kraju wszystkich zagranicznych żołnierzy, w tym oddziałów amerykańskich. Ma to związek z zabiciem w zeszłym tygodniu na lotnisku w Bagdadzie przez siły USA irańskiego generała Kasema Sulejmaniego.

W Iraku stacjonuje około 140 żołnierzy Bundeswehry.

