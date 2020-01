Marvipol może wprowadzić do realizacji 2 tys. lokali w 2020 r.



Warszawa, 07.01.2020 (ISBnews) - Marvipol Development może w tym roku wprowadzić do realizacji 10 projektów z 2 tys. lokali, zlokalizowanych w Warszawie, Gdańsku oraz Kołobrzegu, podała spółka.

"Na koniec 2019 r. Grupa Marvipol Development realizowała lub przygotowywała do realizacji projekty z 213 tys. m2 PUM/PUU, z których 40% na koniec roku była w realizacji. W 2020 r. grupa może wprowadzić do realizacji 10 projektów z 2 tys. lokali i 80 tys. m2 PUM/PUU, zlokalizowanych w Warszawie, Gdańsku oraz Kołobrzegu" - czytamy w komunikacie.

Deweloper w 2019 r. zawarł 942 umowy sprzedaży mieszkań i lokali usługowych, o 12% więcej niż rok wcześniej. To najlepszy wynik w historii firmy. Wartość sprzedanych lokali wzrosła o 29% do rekordowych 511,2 mln zł, o czym przesądziło m.in. wzmocnienie oferty mieszkaniowej Marvipol Development o projekty adresowane do najbardziej wymagających klientów. W minionym roku deweloper przekazał klientom 772 lokale (+2,3% r/r) o łącznej wartości 284,6 mln zł, przypomniała spółka.

"2019 r. zakończyliśmy z rekordowym, wartościowo i ilościowo, wynikiem sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych, realizując z nawiązką sprzedażowe cele na 2019 r. Zdywersyfikowana, adresowana do zróżnicowanego grona klientów oferta mieszkaniowa, którą tworzą lokale w wyróżniających się na rynku inwestycjach cieszy się rosnącym zainteresowaniem klientów, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach sprzedażowych grupy. Strategia rozwoju segmentu deweloperskiego grupy zakłada wzrost wolumenu sprzedawanych mieszkań do ponad 1 tys. lokali przy realizacji ponad 20% marży na sprzedaży mieszkań. 2019 r. wydatnie przybliżył nas do realizacji tego celu" - skomentował prezes Mariusz Książek, cytowany w materiale.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)