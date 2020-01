Decyzja została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System.

"To ważny etap poprzedzający rozpoczęcie budowy gazociągu zapewniającego bezpieczne, opłacalne i stałe dostawy gazu z Norwegii do Polski" – podkreśla, cytowany w komunikacie, Hinc.

Jak dodał, "dokumenty złożone przez inwestora były kompletne, dzięki czemu możliwe było sprawne przeprowadzenie postępowania o ustalenie lokalizacji".

Decyzja obejmuje polską części gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego od przekroczenia granicy wyłącznej strefy ekonomicznej do tzw. zespołu zaporowego Niechorze-Pogorzelica w rejonie wyjścia gazociągu na ląd.

W zakres inwestycji wchodzi gazociąg podmorski przechodzący przez obszary morskie RP oraz pas techniczny Morza Bałtyckiego (przekroczenie linii brzegowej zostanie zrealizowane metodą bezwykopową), a także odcinek lądowy, czyli gazociąg łączący gazociąg z zespołem zaporowym Niechorze-Pogorzelica. Sam zespół zaworowy to stacja zaworowa, umożliwiająca odcięcie przepływu gazu.

W maju 2019 r. wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję o lokalizacji gazociągu Goleniów-Lwówek, a w czerwcu 2019 r. o lokalizacji gazociągu węzeł Płoty-tłocznia Goleniów oraz gazociągu od terminala Konarzewo do węzła Płoty.

Baltic Pipe to strategiczny projekt mający na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki: duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Inwestorami są operatorzy systemów przesyłowych gazu: Gaz-System i duński Energinet. Gazociąg będzie mógł transportować 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m. sześc. surowca z Polski do Danii. Będzie można sprowadzać do Polski gaz ziemny ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Początek budowy zaplanowano na 2020 r., zakończenie na 2022 r.

