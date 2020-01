Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Wiceprezes Mariusz Poławski zrezygnował z członkostwa w zarządzie Marvipol Development z powodu planu podjęcia nowych wyzwań zawodowych, podała spółka. Jednocześnie rada nadzorcza podjęła uchwałę, mocą której działający w strukturze Marvipolu od dnia 9 stycznia 2020 r. jako dyrektor zarządzający Grzegorz Kawecki został ze skutkiem na 1 kwietnia 2020 r. powołany do zarządu na dwuletnią kadencję jako wiceprezes.



Jednocześnie rada nadzorcza podjęła uchwałę, mocą której członek zarządu Robert Pydzik został powołany do zarządu na kolejną dwuletnią kadencję trwającą do 15 stycznia 2022 r., czytamy także w komunikacie.



Grzegorz Kawecki w latach 1997 - 2006 był dyrektorem ekspansji i marketingu ogólnopolskiej sieci sklepów Komfort. Zarządzając i współtworząc brand oraz politykę tej sieci, przyczynił się do osiągnięcia pozycji lidera i sukcesu ponad 100 marketów z wyposażeniem wnętrz. W ramach grupy Komfort nadzorował i restrukturyzował pierwszą polską sieć sklepów wielkopowierzchniowych DIY. W latach 2006-2018 był wiceprezesem i prezesem SGI - ogólnopolskiego dewelopera realizującego inwestycje mieszkaniowe, biurowe oraz centra handlowe w 6 miastach Polski. W 2019 roku doradzał giełdowym spółkom deweloperskim z zakresu tworzenia strategii działalności i optymalizacji procesów inwestycyjnych, podano w materiale.



Robert Pydzik jest od maja 2017 r. związany z Marvipol Development, przypomniano także.



"Wobec powyższego od dnia 1 kwietnia 2020 roku skład zarządu emitenta będzie następujący: Mariusz Wojciech Książek - prezes zarządu,

Grzegorz Kawecki - wiceprezes zarządu, Robert Pydzik - członek zarządu" - zakończono w informacji.



Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.



(ISBnews)