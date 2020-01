Robyg zakontraktował 2 570 lokali w 2019 r., uzna w przychodach ok. 2 850



Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - Grupa Robyg zakontraktowała 2 570 lokali netto w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu w 2019 roku. Oznacza to realizację celu założonego na ub.r. na poziomie około 2 300 lokali, podała spółka. Grupa uzna w przychodach w 2019 roku około 2 850 lokali - co także jest zgodne z przyjętym planem.

"Rok 2019 potwierdził niesłabnący popyt na mieszkania w Polsce. Niewątpliwie przewagę mieli deweloperzy mający rozbudowaną ofertę i dużą liczbę różnorodnych lokali w sprzedaży. Grupa Robyg w 2019 roku istotnie zwiększyła geograficzny zakres działania - weszliśmy na rynek wrocławski i poznański. Tym samym działamy w czterech kluczowych miastach w Polsce. Na rok 2020 przewidujemy ustabilizowanie kosztów materiałów i prac budowlanych - co powinno sprzyjać utrzymaniu cen na poziomach zbliżonych do 2019 roku. Rynek deweloperski jest coraz bardziej wymagający - zarówno ze względu na regulacje i wymogi prawne, jak też finansowe. Jednym z ważniejszych wyzwań dla deweloperów będzie pozyskiwanie banków ziemi - już teraz przewagę mają największe podmioty, które są w stanie podpisywać umowy na duże tereny. RPP już zapowiedziała utrzymanie stóp procentowych bez zmian - co pozwala szacować, że popyt - także inwestycyjny - na nowe mieszkania będzie się utrzymywał. Nasze wyniki w 2019 roku są bardzo zadowalające" - skomentował wiceprezes Eyal Keltsh, cytowany w komunikacie.

Potencjał sprzedażowy spółki na kolejne kwartały jest wysoki - obecnie w ofercie znajduje się ok 1 600 lokali, a zasoby gruntów umożliwiają wybudowanie około 16 500 mieszkań. W 2019 roku Robyg zainwestował w bank ziemi w 4 miastach - Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu - ponad 330 mln zł, co pozwala na zbudowanie około 335 tys. PUM. W 2019 roku spółka miała w budowie 5 900 mieszkań, podano także.

Za kluczowe wydarzenia 2019 roku Robyg uważa:

- intensyfikację działalności we Wrocławiu - grupa wprowadziła do sprzedaży łącznie 296 lokali;

- uruchomienie nowych inwestycji w Warszawie: Mój Ursus, Praga Arte, City Sfera (Włochy), Apartamenty Królewskie (Wilanów), Życzliwa Praga (Tarchomin) oraz w Gdańsku - Park Południe;

- uzyskanie certyfikatu BREEAM In-Use International na poziomie Excellent dla budynku biurowego Robyg Business Center w warszawskim Wilanowie;

- wprowadzenie do oferty nowego produktu - mikroapartamentów. Pierwsza tego typu inwestycja powstanie w ramach projektu City Sfera na warszawskiej Woli. W 2 budynkach Modern Space powstaną 402 lokale o metrażach od 16 - 38 m2;

- ofertę publiczną obligacji niezabezpieczonych serii PC o łącznej wartości 100 mln zł do inwestorów kwalifikowanych2. Była to trzecia emisja obligacji w trybie oferty publicznej. Poprzednie dwie w łącznej wysokości 360 mln zł miały miejsce w 2018 roku.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2018 r. Robyg zakontraktował ok. 2 520 lokali.

(ISBnews)