Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano komunikat ws. dopuszczalnych postaci e-recepty. Od 8 stycznia lekarze mają obowiązek wystawiania recept w formie elektronicznej.

Bezpłatny SMS oraz e-mail są wysyłane z systemu e-zdrowie tylko wtedy, gdy pacjent zalogował się na Internetowe Konto Pacjenta w serwisie pacjent.gov.pl i uzupełnił w zakładce "Moje konto" nr telefonu lub/i adres poczty elektronicznej.

Jeśli pacjent nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lekarz przekaże mu wydruk informacyjny. Wydruk informacyjny jest też przekazywany zawsze na żądanie pacjenta, nawet jeśli ma on aktywowane IKP.

Podczas wizyty domowej, czyli w przypadku udzielania świadczenia zdrowotnego w miejscu wezwania albo w przypadku świadczenia udzielanego telemedycznie, jeśli lekarz nie ma możliwości wydania wydruku, a pacjent nie ma aktywnego IKP, należy wydać informację o e-recepcie w innej uzgodnionej postaci (np. odręczny dokument, e-mail) zawierającej co najmniej klucz lub kod dostępu do e-recepty oraz nazwę produktu leczniczego.

W przypadku, gdy pacjent ma aktywne IKP, a podczas wizyty w gabinecie występują jedynie problemy z drukarką – należy wystawić e-receptę. Pacjent otrzyma wówczas SMS lub/i e-mail (w zależności od tego, jaki rodzaj powiadomień ustawił na swoim IKP), który umożliwi mu realizację e-recepty. Dodatkowo pacjent może w dowolnym momencie zalogować się na IKP i sprawdzić jak przyjmować lek.

W określonych sytuacjach lekarz może wystawić tradycyjną receptę w formie papierowej. Dotyczy to: recept w ramach tzw. importu docelowego; recept dla osób o nieustalonej tożsamości; recept transgranicznych (do końca 2020 r.); recept pro auctore (dla siebie) i pro familiae (dla rodziny) (decyzja o wyborze postaci recepty – papierowej lub elektronicznej – należeć będzie do osoby wystawiającej); braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią systemu lub systemu gabinetowego czy brakiem dostępu do Internetu. (PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl