BIG InfoMonitor: 49% Polaków uważa 2019 rok za udany pod względem finansowym



Warszawa, 14.01.2020 (ISBnews) - Połowa Polaków (49%) uważa miniony rok za udany pod względem finansowym, wynika z badania "Nastawienie do finansów" zrealizowanego przez Quality Watch na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Zawiedzionych jest 35% ankietowanych, a 16% odpowiadających na pytanie "Czy uważa Pan/i miniony rok za udany z finansowego punktu widzenia?" nie umiało udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

"Co ciekawe, mimo licznych informacji w mediach o wzrostach płac, o możliwościach zmiany pracy, to ostatecznie zatrudnienie i lepsze wynagrodzenie nie były głównymi przyczynami finansowej satysfakcji rodaków. Wygrało oszczędzanie, które wymaga planowania, a nierzadko również silnej woli i wyrzeczeń. Oszczędzać nie jest łatwo, dlatego gdy się udaje, jak pokazują wyniki badania, fakt ten daje dużo satysfakcji, poczucie bezpieczeństwa, a także poczucie własnej wartości. Z oszczędnościami zdarzające się od czasu do czasu nieprzewidziane wydatki są łatwiejsze do zniesienia. Odłożone pieniądze pozwalają uniknąć zaciągania kredytu czy pożyczki, co, jak pokazuje badanie, również stanowi powód do zadowolenia. Oszczędności chronią przed problemami ze spłatą bieżących zobowiązań, jeśli pojawiają się kłopoty" - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie.

W zeszłym roku, mimo że zadowolonych z finansów było więcej niż niezadowolonych, do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor dołączało średnio ponad 5 tys. nowych osób miesięcznie, wskazano.

Po oszczędnościach, na kolejnej pozycji powodów do zadowolenia z finansów w minionym roku znalazł się brak zaskakujących wydatków, zyskując niewiele mniej wskazań niż oszczędności (47%). Dalej wymieniany jest fakt, że "Nie musiałem zaciągać kredytu, pożyczki" - 37%.

"Dopiero co czwarty badany cieszy się, że w 2019 r. miał wyższe zarobki czy premie, a 15% ze zmiany pracy. Choć w stosunku do liczby zadowolonych z oszczędzania czy też innych sukcesów ten element wydaje się mniej znaczący, to jak komentują badani w 2019 r. w końcu po długim okresie bezrobocia udało im się znaleźć zatrudnienie albo pozyskać nieosiągalne wcześniej możliwości dorobienia do emerytury, czy też dorobić znacząco do pensji, bo dało się znaleźć dodatkowe dobrze płatne zajęcia" - czytamy dalej.

Podobny odsetek badanych, jak w przypadku zmiany pracy docenił pozytywny wpływ programów socjalnych - 16%. W minionym roku po raz pierwszy wypłacona została 13. emerytura, od połowy roku na pierwsze dziecko rozszerzony został program 500+, a od sierpnia osoby do 26. roku życia zostały zwolnione z podatku dochodowego. Zapewne dlatego wśród zadowolonych z finansów częściej są rodzice niż osoby nieposiadające dzieci, ale mimo podatkowej ulgi najmniej jest ich jednak wśród najmłodszych badanych, podkreślono.

Największy udział osób zadowolonych z finansów w 2019 r. odnotowano wśród mieszkańców Podlasia - 63%. Następnie na Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim - gdzie mieszka po 55-56% usatysfakcjonowanych sytuacją finansową 2019 r.

Z kolei 38% mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego stwierdziło, że jest niezadowolonych z finansów w 2019 r., podczas gdy pozytywnie ocenia je 36% badanych. W woj. lubuskim odnotowano 37% zadowolonych, w woj. wielkopolskim - 41%, a w województwach łódzkim i śląskim po 43%.

"Niewiele mniejszą grupę osób - 46% rozczarował też brak oszczędności, a co trzeciego niezadowolonego zawiodły wynagrodzenia - zbyt niskie w stosunku do optymistycznych przewidywań. Co czwarta osoba spośród 35% niezadowolonych mówi też o porażce w poszukiwaniach lepiej płatnej pracy. Taki sam odsetek wymienia także problemy z opłacaniem bieżących rachunków, co już po 30 dniach opóźnienia grozi wpisem do rejestru dłużników BIG. Co piąty jest niezadowolony m.in. dlatego, że musiał wziąć kredyt lub pożyczkę. Wśród innych przyczyn, badani podają, że zaczął im przeszkadzać wzrost cen i idący za tym wzrost kosztów utrzymania, podkreślają również negatywny wpływ problemów zdrowotnych na domowy budżet" - podsumowano.

Badanie "Nastawienie do finansów" zrealizowane przez Quality Watch na zlecenie BIG InfoMonitor. Badanie wykonano w listopadzie 2019 r. na reprezentatywnej próbie 1019 Polaków w wieku 18-75 lat, techniką komputerowo wspomaganych wywiadów internetowych (CAWI).

(ISBnews)