T-Bull planuje prace nad nową kategorią gier i wejście na nowe platformy w 2020



Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - T-Bull planuje w 2020 roku pojawić się na "zupełnie nowych platformach i pracować nad zupełnie nową kategorią tytułów", poinformował współzałożyciel i członek zarządu T-Bull Damian Fijałkowski. Spółka zanotowała łącznie ponad 6 mln pobrań swoich gier w grudniu ub.r., podała spółka.

"W naszym odczuciu spółka zakończyła ostatni miesiąc 2019 roku ze stabilną pozycją na rynku. Z podniesioną głową patrzymy na kolejne 12 miesięcy pod znakiem nowych wyzwań. Planujemy pojawić się na zupełnie nowych platformach i pracować nad zupełnie nową kategorią tytułów. W T-Bull będziemy przecierać nowe szlaki i to nasz priorytet na rok 2020" - powiedział Fijałkowski, cytowany w komunikacie.

"Najnowsza produkcja 'Top Speed 2' w grudniu została pobrana ponad 300 tys. razy. Wynik ten pokazuje, że globalna promocja, jaką aplikacja uzyskała w listopadzie dała długoterminowe efekty, których rezultaty przekładają się również na grudniowe wyniki"- czytamy w komunikacie.

Produkcja najczęściej pobierana była w Iraku, Iranie i Indonezji. Transakcji wewnątrz gry zlokalizowanej w świecie wirtualnych spalin dochodziło najczęściej na terenie Niemiec, Francji i Szwecji. Średnia kwota monetyzacji tego tytułu w ostatnim miesiącu roku wyniosła ponad 8,5 USD. To pozytywny wynik dla wrocławskiego studia. W porównaniu do poprzedniego miesiąc średnia kwota monetyzacji zwiększyła się o prawie 17%, wymieniono w informacji.

Z kolei "Moto Rider Go" w ostatnim miesiącu roku pobrany został ponad 2 mln razy. Najczęściej gra była pobierana przez użytkowników z Brazylii, Egiptu i Indonezji. Użytkownicy najczęściej doładowywali swoje wirtualne jednoślady na terenie USA, Brazylii i Japonii, dodano także.

Tytuł "Tank Battle Heroes" został pobrany w ubiegłym miesiącu ponad 220 tys. razy. Wynik ten pokazuje, że gra cały czas zyskuje nowych entuzjastów pancernej rozgrywki. Aplikacja była pobierana najczęściej w Indonezji, Wietnamie i na Filipinach. Średnia kwota monetyzacji tego tytułu wyniosła ponad 5,6 USD. Ponad 16% wszystkich transakcji dokonano na terenie USA, na drugim miejscu uplasowały się Indie z ponad 10% udziałem" - podsumowano w informacji.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

(ISBnews)