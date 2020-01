GIS informuje, że w związku z koniecznością migracji danych ze starego systemu obsługi, 30 stycznia br. ok. godz. 15 planowane jest wyłączenie Elektronicznego Systemu Powiadamiania. Od 30 stycznia do 3 lutego przewidywana jest przerwa techniczna w działaniu rejestru oraz systemu.

Nowy system zostanie uruchomiony 4 lutego. Jak wyjaśnia Inspektorat, usprawni on nadzór nad żywnością objętą obowiązkiem powiadamiania i ułatwi przedsiębiorcom prawidłowe wypełnienie formularza powiadomienia, pozwalając na wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów.

Z nowego systemu nadal korzystać będą przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu środki spożywcze kwalifikowane jako: suplementy diety; żywność wzbogacana; żywność specjalnego przeznaczenia medycznego oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, a w przyszłości również niektóre preparaty do dalszego żywienia niemowląt oraz środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała.

Przed wprowadzeniem do obrotu określonych środków spożywczych przedsiębiorcy zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie Głównego Inspektora Sanitarnego. Obowiązek dotyczy przedsiębiorców wprowadzających po raz pierwszy produkt na terytorium Polski.(PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl