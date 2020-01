Wittchen podjął warunkową decyzję o rozbudowie centrum logistycznego w Palmirach



Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Wittchen, w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę oraz ofertę Pekabex Bet na realizację inwestycji, podjął uchwałę w sprawie warunkowego rozpoczęcia rozbudowy obecnego centrum logistycznego w Palmirach, podała spółka. Koszt inwestycji wyniesie 15,2 mln zł netto plus m.in. koszty wyposażenia.

"Inwestycja będzie polegała na kompleksowej rozbudowie magazynu wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi i miejscami parkingowymi. Planowana łączna powierzchnia magazynowa nowej części centrum logistycznego wyniesie około 8 tys. m2. Celem rozbudowy centrum logistycznego Wittchen będzie obsługa dostaw towarów do rosnącej liczby lokalizacji handlowych spółki oraz wsparcie dalszej ekspansji zagranicznej zarówno w zakresie sieci salonów sprzedaży detalicznej, jak i sprzedaży realizowanej przez spółkę za pośrednictwem sklepów internetowych" - czytamy w komunikacie.

Szacunkowy łączny koszt inwestycji, zgodnie z otrzymaną ofertą, wyniesie 15,2 mln zł netto plus m.in. koszty związane z jej wyposażeniem i zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki oraz z kredytów bankowych, podano także.

Warunkiem rozpoczęcia inwestycji jest wyrażenie zgody na jej realizację przez radę nadzorczą. W przypadku wyrażenia zgody, spółka będzie zawierała szereg umów mających na celu realizację inwestycji, w tym przede wszystkim z podmiotem, który będzie pełnił dla niej rolę generalnego wykonawcy, zakończono.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)