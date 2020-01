W poniedziałek Hołownia, który zamierza startować w wyborach prezydenckich, poinformował, że gen. rez. w stocz. spocz. Mirosław Różański, który w 2017 r. odszedł z wojska, będzie koordynatorem prac zespołu ds. bezpieczeństwa narodowego i zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi.

"Generał Różański został powołany za czasów rządów koalicji PO-PSL. Ustanowienie pana generała jako doradcy Hołowni jest dowodem, że pan Hołownia to jest inne wydanie, ale tego samego układu, który przez osiem lat Polską rządził, a można powiedzieć, że z małymi wyjątkami rządził od roku 1989" – powiedział Mariusz Błaszczak w internetowej Telewizji wPolsce.

Dodał, nawiązując do działalności Janusza Palikota, że "to środowisko najpierw próbowało pójść na lewo, a teraz próbują pójść na prawo, bo może w tej grupie społecznej szukają poparcia". "Ale widać, że to jest wszystko sztuczne" – ocenił. "Chodzi o to samo – o powrót do władzy, nie żeby zmieniać Polskę, tylko żeby było tak, jak było" – stwierdził Błaszczak.

Opowiedział się też za reelekcją prezydenta Andrzeja Dudy, mówiąc, że jego "obecność w całym procesie dobrej zmiany, który następuje w Polsce od 2015 roku, jest niezwykle istotna". "To dzięki panu prezydentowi wszystkie najważniejsze projekty społeczne, gospodarcze, ale także dotyczące obronności zostały zrealizowane. Jeżeli chcemy kontynuować zmiany, to pan prezydent Duda jest gwarantem przeprowadzania dalej tych zmian. Tylko w tym duecie – rząd PiS i prezydent Andrzej Duda - możemy osiągnąć sukces" - mówił Błaszczak.

