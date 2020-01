Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,1 proc. do 2.178,06 pkt., WIG zwyżkował o 0,1 proc. do 59.110,06 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,2 proc. do 4.083,98 pkt., a sWIG80 pozostał bez większych zmian na 12.666,76 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 653 mln zł, z czego 543 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął poniedziałkowe notowania 2 pkt. na plusie i niemal przez cały dzień pozostawał powyżej kreski poruszając się w 10 punktowym przedziale wahań.

W chwili zamknięcia warszawskich notowań DAX zwyżkował o 0,1 proc., Euro Stoxx 50 oraz FTSE 100 spadały o 0,3 proc. W USA nie ma sesji.

W gronie spółek z WIG20 najmocniej w górę poszły notowania CD Projektu - o 5,6 proc., Play - o 3 proc. oraz Dino - o 2,4 proc.

CD Projekt stracił w piątek około 6 proc. po przesunięciu daty premiery swojej najnowszej gry, a w poniedziałek kurs wrócił w pobliże poziomów notowanych przed tą informacją.

W WIG20 najmocniej w dół poszły kursy JSW - o 4,6 proc. oraz Santandera - o 3,7 proc.

Po piątkowej sesji JSW podało, że produkcja węgla w spółce w czwartym kwartale 2019 roku wyniosła łącznie 3,90 mln ton i była wyższa o około 4,5 proc. niż rok wcześniej. Sprzedaż węgla JSW sięgnęła 3,70 mln ton i była wyższa o ok. 0,4 proc. niż przed rokiem.

Na szerokim rynku wzrostami wyróżniły się: Tesgas - w górę o 28 proc., Medicalgorithmics - o 7,3 proc., Vivid Games - o 6,8 proc., Selvita - o 6,3 proc. oraz TenSquare Games - o 5,4 proc.

Kurs Tesgas wzrósł o 28 proc. przy obrotach 2,3 mln zł.

Zarząd Medicalgorithmics zdecydował o rozpoczęciu oferty publicznej w trybie subskrypcji prywatnej poprzez emisję do 721.303 akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru. Zarząd przewiduje, że proces budowania księgi popytu zakończy się 23 stycznia, o godz. 15.00. Prezes Medicalghoritmics Marek Dziubiński powiedział PAP Biznes, że spodziewa się w drugiej połowie 2020 roku dwucyfrowego wzrostu przychodów i poprawy wyników rdr. Prezes zapewnił, że widzi spore zainteresowanie emisją akcji.

W trakcie sesji na rynek napłynęła informacja, że fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI zmniejszyły udział w akcjonariacie Medicalgorithmics i posiadają akcje dające 4,05 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki (5,01 proc. wcześniej), co nie wpłynęło negatywnie na notowania.

Teoretyczny kurs otwarcia BAH rósł o 16 proc. Notowania spółki zostały w poniedziałek zawieszone, ponieważ jej zarząd złożył wniosek do GPW o wstrzymanie notowań spółki do momentu uzyskania od Jaguar Land Rover (JLR) pisemnego potwierdzenia przedłużenia umowy importerskiej lub jakiejkolwiek innej informacji od JLR w tym zakresie. Po zamknięciu notowań spółka podała, że otrzymała pismo od Jaguar Land Rover Deutschland GMBH, w którym potwierdził on decyzję o przedłużeniu terminu obowiązywania umowy importerskiej do 31 marca 2021 roku.

Spadkiem o 18 proc. przy obrotach przekraczających 1 mln zł negatywnie wyróżnił się Mercator. Po piątkowej sesji spółka poinformowała, że grupa szacuje, że jej EBITDA wyniosła w czwartym kwartale 2019 roku około 7 mln zł wobec 7,5 mln zł zysku EBITDA rok wcześniej i 8,4 mln zł zysku w III kwartale 2019 r. (PAP Biznes)