Techland przesunął datę premiery 'Dying Lights 2'



Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Techland przesunął datę premiery gry "Dying Lights 2", podała spółka na swoim profilu w serwisie Twitter. W komunikacie nie podano nowej daty.

10 czerwca 2019 r. Techland zapowiadał premierę gry na wiosnę 2020 r.

Jak zapowiadano wcześniej, grę napędza C-Engine - nowa generacja autorskiego silnika graficznego Techlandu.

Techland, niezależny producent gier, dystrybutor i globalny wydawca, powstał w 1991 roku. Firma zatrudnia ponad 400 osób w biurach w Warszawie, Wrocławiu i Ostrowie Wielkopolskim. Polska firma znana jest najbardziej z gier "Dead Island", "Call of Juarez" oraz "Dying Light" i dodatku "Dying Light: The Following". Łącznie marka "Dying Light" przyciągnęła ponad 16 mln graczy.

(ISBnews)