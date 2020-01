"Polska jest dla nas tradycyjnie jednym z pierwszych krajów, gdzie wprowadzamy na rynek premierowe urządzenia. Tak też rozpoczynamy bieżący rok z nowymi produktami w kategorii laptopów i tabletów. Planujemy utrzymanie znaczącej aktywności na polskim rynku urządzeń elektronicznych w każdym segmencie, a szczególny nacisk położymy na grono 10 mln naszych dotychczasowych klientów, którzy posiadają urządzenie Huawei" – powiedział Zhang podczas spotkania z dziennikarzami.



Według jego słów, bieżący rok ma być nowym otwarciem dla koncernu w Polsce w obliczu nadchodzącej nowej technologii smartfonów, a również w innych kategoriach jak szczególnie laptopy, tablety i gadżety elektroniczne.



"Będziemy oferować najlepsze urządzenia value for money i wiemy jak odnosić sukcesy na rynku pełnym wyzwań. Chcemy w tym roku istotnie skoncentrować się na dużej grupie polskich klientów, która zna i docenia nasze produkty. Mamy ku temu powody, gdyż widzimy że smartfon Mate30 Pro sprzedaje się powyżej oczekiwań. Mamy czołową pozycję w laptopach i tabletach. Wierzymy, że możemy się nadal rozwijać w Polsce. Nasze portfolio jest bardzo szerokie i ma ofertę dla wszystkich segmentów, a będą kolejne nowości, chociażby wśród tabletów, routerów, smartscreen czy audio" – wskazał dyrektor zarządzający Huawei CBG Polska.



Pod koniec stycznia Huawei wprowadza do sprzedaży w Polsce laptopy MateBook D 14 i MateBook D 15 oraz tablet Huawei MediaPad M6.



Niemal rok temu dyrektor zarządzający Huawei Consumer Business Group w Polsce Jefferson Zhang zapowiadał, że Huawei planuje zostać liderem polskiego rynku laptopów w ciągu 3 lat.



Jedna z trzech grup biznesowych Huawei - Huawei Consumer Business Group - odpowiada za szerokie portfolio produktowe, w tym smartfony, laptopy, tablety i wearables, a także domowe routery oraz usługi w chmurze. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu na rynku teleinformatycznym, a także rozbudowanej, światowej sieci partnerów i współpracowników, Huawei CBG dostarcza najnowocześniejsze technologie i usługi klientom na całym świecie.

>>> Polecamy: Przełomowe odkrycie? Polscy naukowcy opracowują materiał z roślin, który mógłby zastąpić plastik