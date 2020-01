Ultimate Games miał szacunkowo 4,09 mln zł zysku netto w 2019 r.



Warszawa, 22.01.2020 (ISBnews) - Ultimate Games miał szacunkowo 8,81 mln zł przychodów i 4,09 mln zł zysku netto w 2019 r., podała spółka.

"Zgodnie z najlepszą wiedzą zarządu emitenta, szacunki wybranych wyników finansowych spółki za 2019 rok przedstawiają się następująco:

- Przychody całkowite: 8,81 mln zł;

- Przychody ze sprzedaży produktów: 7,2 mln zł;

- Zysk brutto: 5,11 mln zł;

- Zysk netto: 4,09 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki wynikające z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR - Market Abuse Regulation) i podana do wiadomości publicznej ze względu na istotne, zdaniem zarządu spółki, zmiany danych finansowych (m.in. wzrost przychodów ze sprzedaży produktów o ponad 88%, wzrost zysku netto o ponad 103%) względem okresu porównywalnego" - czytamy dalej.

Na wzrost przychodów i zysku netto w analizowanym okresie wpływ miały m.in.: 1) rosnąca sprzedaż serii "Ultimate Fishing Simulator" na PC wraz z dodatkami DLC stymulowana poprzez liczne wyprzedaże na platformie Steam (głównie przeceny w okolicy 50% od ceny bazowej); 2) wydawnictwo nowych dodatków DLC do serii "Ultimate Fishing Simulator" na PC ("Kariba Dam" DLC, "Greenland" DLC); 3) wydanie gry "Ultimate Fishing Simulator" na urządzeniach VR; 4) wydanie gry "Deadliest Catch: The Game" na PC w formule wczesnego dostępu; 5) stabilna monetyzacja gier mobilnych tj. "Ultimate Fishing Simulator" oraz "Professional Fishing"; 6) skokowe poszerzenie portfolia produkcyjno-wydawniczego o nowe gry, a co z tym związane liczne premiery nowych gier (ponad 60 tytułów w 2019 r. versus kilkanaście w 2018 r.), w tym w szczególności na platformie Nintendo Switch, gdzie w omawianym okresie miało miejsce 38 premier w Nintendo E-shop (z czego najważniejsze to "Thief Simulator", "Car Mechanic Simulator 15", "Hard West", "Phantom Doctrine", "Ultra Off Road Alaska"); 7) dedykowane wyprzedaże gier spółki na platformie Steam tzw. Developer Sale; 9) zbycie części praw do gier lub ich części (assetów) na rzecz podmiotów trzecich, podano także.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)