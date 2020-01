Orange chce uruchomić 5G we wszystkich krajach gdzie działa najpóźniej w 2021



Londyn, 23.01.2020 (ISBnews) - Orange Group zakłada uruchomienie 5G we wszystkich krajach, gdzie jest obecna najpóźniej w 2021 roku, poinformował wiceprezes Ramon Fernandez.

"Zakładamy, że najpóźniej w 2021 uruchomimy 5G we wszystkich krajach, gdzie jest obecna Grupa Orange" - powiedział Fernandez podczas prezentacji europejskiej strategii Engage 2025 Grupy Orange w Londynie.

We wrześniu ub.r. Orange Polska wskazywał, że chce być gotowy, by w 2020 r. w "sprawny sposób" uruchomić 5G. Niemniej operator wskazywał wcześniej, że inwestycje w technologię rozpoczną się w bieżącym roku, ale zakładał "duże" inwestycje w 5G na 2021 rok. Dotychczas operator przeprowadzał testy 5G w wyselekcjonowanych miastach Polski.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)