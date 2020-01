Comarch zwiększył zatrudnienie o 300 osób do łącznie 6 349 w 2019 r.



Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - W strukturach grupy kapitałowej Comarch na koniec 2019 roku pracowało 6 349 osób, w tym 5 728 w polskich oddziałach firmy, podała spółka. Wzrost zatrudnienia o ponad 300 osób wiąże się z rozwojem działalności biznesowej, wynikającej z rozbudowy struktur oraz otwierania kolejnych biur za granicą.

"Comarch zwiększa również zatrudnienie z uwagi na podpisywane długoterminowe kontrakty oraz realizowane prace badawczo-rozwojowe przy nowych a także istniejących już produktach. Ważnym projektem w polityce kadrowej firmy jest coroczny, letni program stażowy, dedykowany studentom kierunków informatycznych oraz pokrewnych z całej Polski. W zeszłym roku staż odbył się w 12 miastach i wzięło w nim udział 350 uczestników, z czego blisko 75% nawiązało dłuższą współpracę z Comarchem" – czytamy w komunikacie.

"Comarch zajmuje się kompleksową obsługą projektów informatycznych, dlatego do naszych zespołów rekrutujemy informatyków i programistów a także specjalistów ds. wdrożeń, konsultantów, analityków oraz inżynierów systemowych i inżynierów kontroli jakości. Coraz więcej wakatów otwieramy też na stanowiska związane zarówno z marketingiem, HR, obsługą prawną, finansami, jak i projektowaniem systemów IT" – powiedziała dyrektor ds. personalnych w Comarch Katarzyna Morga, cytowana w komunikacie.

Główna siedziby firmy znajduje się w Krakowie, ale spółka posiada biura w 18 polskich miastach, na terenie całego kraju, m.in. w Białymstoku, Lublinie, Opolu czy Rzeszowie.

"Mocno rozwijamy oddziały Comarchu w mniejszych miastach wojewódzkich. Mieszka w nich wielu dobrze wykształconych specjalistów, którzy niekoniecznie myślą o przeprowadzce do większych aglomeracji, jak Gdańsk, Kraków czy Warszawa. Wolą mieszkać w rodzinnym mieście i tam też pracować" – dodała Morga.

Spółka prowadzi działalność na skalę globalną i ma swoje oddziały w blisko 50 miastach na całym świecie, począwszy od Australii, Azji Południowo-Wschodniej, przez Bliski Wschód oraz Europę aż po Stany Zjednoczone i kraje Ameryki Łacińskiej. W zagranicznych biurach pracują głównie przedstawiciele handlowi oraz konsultanci biznesowi. W rekrutacji na te stanowiska mogą brać udział zarówno mieszkańcy danego kraju, jak i specjaliści z Polski, a także osoby już zatrudnione w Comarch.

"Wyjazd do innego kraju może stanowić ciekawy etap w karierze zawodowej. Pracownicy mają szansę rozwijać swoje umiejętności w środowisku międzynarodowym oraz poznawać specyfikę lokalnych zasad biznesowych. Przykładowo, praca na Bliskim Wschodzie łączy w sobie elementy kultury arabskiej, azjatyckiej i europejskiej. Z kolei w brukselskim biurze Comarch pracują przedstawiciele ośmiu narodowości, którzy w sumie posługują się dziesięcioma językami" – wskazała szef działu employer branding w Comarch Anna Bajorek, cytowana w komunikacie.

Dla wielu specjalistów z branży IT Comarch jest pierwszym pracodawcą. Młodzi ludzie decydują się rozpocząć pracę w firmie, ponieważ jest to dla nich okazja do zdobycia doświadczenia oraz pracy przy międzynarodowych projektach. Dodatkowo firma oferuje elastyczny czas pracy lub część etatu dla osób studiujących tak, aby praca w Comarch nie kolidowała z zajęciami na uczelni, stwierdzono także.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1 369,62 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)