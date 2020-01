Setanta i All In! Games uchwaliły połączenie spółek



Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Setanta zdecydowali o połączeniu ze spółką All In! Games, której udziałowcy podjęli analogiczną decyzję, wynika z komunikatu spółki.

"Podjęta przez akcjonariuszy Setanta uchwała na NWZ o wyrażeniu zgody na połączenie z All In! Games istotnie przybliżyła nas do zakończenia całej transakcji. Ostatnim elementem będzie zarejestrowanie przez sąd połączenia i wpisanie zmiany nazwy spółki. Perspektywy rozwoju połączonych spółek są ogromne, bowiem z jednej strony mamy podmiot posiadający status spółki publicznej na rynku głównym GPW w Warszawie, a z drugiej strony mamy podmiot działający w dynamicznie rosnącej branży gier komputerowych, który posiada w swoim portfelu wydawniczym bardzo wiele interesujących produkcji. Jestem zadowolony, że udało nam się doprowadzić cała fuzję do finalnego etapu i liczę, że pozytywnie zaskoczymy cały rynek kapitałowy naszym potencjałem rozwoju" - powiedział prezes Setanta January Ciszewski, cytowany w komunikacie.

"Setanta, spółka notowana na głównym rynku GPW w Warszawie, połączy się z wydawnictwem gier komputerowych All In! Games. Decyzję o połączeniu podjęli akcjonariusze emitenta podczas NWZ oraz udziałowcy All In! Games w trakcie zgromadzenia wspólników" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z uchwałą połączenie obu podmiotów nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku All In! Games jako spółki przejmowanej na Setanta jako spółki przejmującej w zamian za akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej. Wartość wydawnictwa All In! Games została ustalona przez niezależnego biegłego rewidenta i zgodnie z otrzymanymi wycenami została oszacowana na kwotę 331 527 109,54 zł, podano także.

"W wyniku połączenia spółek Setanta dokona podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3 016 000,00 zł w drodze emisji 30 160 000 akcji serii G po cenie emisyjnej wynoszącej 10,00 zł za 1 akcję i zmieni nazwę na All In! Games. Zarząd Setanta ocenia, że połączenie z wydawnictwem All In! Games otwiera nowy etap w historii spółki i umożliwi połączonym podmiotom osiągnięcie silnej pozycji na rynku giełdowym oraz w branży gier komputerowych" - czytamy dalej.

Setanta otrzymała również informację od spółki All In! Games o podjęciu przez zgromadzenie wspólników tego podmiotu uchwały w sprawie połączenia z Setanta. W ten sposób wraz z podjęciem przez nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie połączenia z All In! Games, a przez to wyrażenia przez akcjonariuszy Setanta i udziałowców All In! Games woli połączenia, zarządy obu spółek podejmą wspólnie kolejne kroki mające na celu połączenie obu podmiotów, dodano także.

All In! Games to wydawnictwo różnorodnych gier przeznaczonych na konsole i komputery osobiste, które dotychczas pozyskało 22 tytuły tworzonych przez znanych polskich i zagranicznych developerów. Najważniejsze studia deweloperskie, z którymi obecnie współpracuje wydawnictwo All In! Games to m.in.: The Knights of Unity, Polyamorous, Destructive Creations, One More Level, Intermarum, Black Sail Games, Dreamplant, Ovid Works oraz Fort Triumph Ltd. (studio z Izraela).

"Połączenie z Setantą jest częścią naszego planu strategicznego i realizacją obietnicy złożonej naszym inwestorom. Liczymy na to, że status spółki publicznej pozwoli nam na działania w większej skali niż do tej pory i jeszcze bardziej dynamiczny rozwój" - dodał dyrektor operacyjny Piotr Żygadło, cytowany w komunikacie.

W pierwszej fazie po dokonaniu połączenia spółka będzie funkcjonowała w jednym podmiocie o nazwie All in! Games S.A., w którym będzie prowadzona działalność zgodnie z przyjętymi założeniami. All In! Games będzie prowadziła działalność w branży gier komputerowych jako wydawnictwo różnorodnych projektów przeznaczonych na konsole oraz komputery osobiste. Setanta zadebiutowała na głównym rynku GPW w styczniu 2017 r., przechodząc na niego z rynku NewConnect, na którym była notowana od stycznia 2013 r.

(ISBnews)