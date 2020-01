No Gravity Games liczy na 2,28 mln zł przychodów z 14 gier do wydania w I kw.



Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - No Gravity Games szacuje przychody z 14 gier z planu wydawniczego głównie w I kw. 2020 na łącznie 2,28 mln zł netto, wynika z komunikatu spółki. W roku 2020 firma ma być w stanie generować istotne nadwyżki finansowe.

"Istnieją mocne podstawy do przyjęcia, że w kolejnych okresach emitent będzie osiągał przychody ze sprzedaży (dystrybucji) gier w wysokości przewyższającej koszty prowadzenia działalności. Powyższe znajduje potwierdzenie m.in. w analizie zmian wysokości przychodów ze sprzedaży (dystrybucja) gier i kosztów prowadzenia działalności emitenta w roku 2020" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że w tym nie oszacowano przychodów z wcześniej wydanych gier (do końca 2019 roku), które jednak nadal generują i będą generować przychody dla emitenta (np. "Dream Alone", "Exorder", "Warlocks 2: God Slayers", "Wreckin Ball Adventure", "Nonograms Prophecy", "Strike Force Kitty"), podano także.

"Bardzo ostrożne szacunki emitenta zakładają, że w roku 2020 te wcześniej wydane gry będą generować przychody w wysokości nie niższej niż 50 000 zł miesięcznie. Ponadto w roku 2020 emitent przewiduje wydanie kolejnych tytułów, nieujętych jeszcze w planie wydawniczym, które również powinny wpłynąć na przychody emitenta w roku 2020" - czytamy dalej.

W ocenie zarządu, powyższe dane mają istotne znaczenie dla oceny sytuacji finansowej spółki i perspektyw kształtowania się tej sytuacji w kolejnych miesiącach roku 2020.

"Zarząd emitenta ocenia, że przy utrzymaniu na stałym poziomie kosztów prowadzone działalności (ok. 80 000 zł miesięcznie), w roku 2020 emitent będzie w stanie generować istotne nadwyżki finansowe, dzięki czemu z kolei możliwe będzie m.in. znaczące zredukowanie poziomu zobowiązań emitenta oraz terminowe wywiązywanie się z bieżących zobowiązań finansowych" - czytamy dalej.

Wcześniej spółka podawała, że celuje w sprzedaż łącznie co najmniej 400 tys. egzemplarzy gier w 2020.

No Gravity Games (dawniej Fat Dog Games) jest producentem i wydawcą gier. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)