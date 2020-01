"Dzisiaj ogłosiłem, że departamentu stanu ma zamiar przeznaczyć dodatkowe 2 mln USD dla Fundacji Auschwitz-Birkenau, we współpracy z Kongresem" - napisał na Twitterze szef amerykańskiej dyplomacji. Pompeo zaznaczył, że to dodatek do 15 mln USD, które Stany Zjednoczone "przekazały wcześniej, by świat nigdy nie zapomniał o niewymownych zbrodniach Holokaustu".

W proklamacji złożonej w poniedziałek na ręce prezydenta Polski Andrzeja Dudy przywódca USA Donald Trump napisał, że ustanawia 27 stycznia 2020 roku Narodowym Dniem Pamięci o 75. Rocznicy Wyzwolenia Auschwitz.

Trump wezwał wszystkich Amerykanów do obchodzenia tego dnia specjalnymi programami, ceremoniami, modlitwami i wspomnieniami poświęconymi zarówno ofiarom Holokaustu i prześladowań nazistów, jak i "tym mężczyznom i kobietom, którzy pomogli uwolnić ofiary tego okrucieństwa".

Fundacja Auschwitz-Birkenau zarządza bieżącą konserwacją terenu byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, w tym infrastruktury obozowej i wszystkich przedmiotów osobistych ofiar.

Stany Zjednoczone - zgodnie z danymi podanymi na stronie fundacji - są jej drugim największy państwowym darczyńcą (po Niemczech). Dotychczas przekazały na jej funkcjonowanie 15 mln USD. (PAP)