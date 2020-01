CD Projekt: Gra 'Wojna Krwi' dziś zadebiutowała na Nintendo Switch



Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - CD Projekt Red, twórca serii gier o Wiedźminie, ogłosił, że gra "Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści" ma dzisiaj swoją premierę na konsolę Nintendo Switch, podał CD Projekt.

"Wersja gry 'Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści' na konsolę Nintendo Switch powstała we współpracy ze studiem Crunching Koalas. Tytuł jest dostępny do nabycia w dystrybucji cyfrowej w sklepie Nintendo eShop. 'Wojna Krwi' dostępna jest również na GOG.COM, Steam, PlayStation 4 oraz Xbox One" - czytamy w komunikacie.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)