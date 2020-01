"W związku z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu Grupy Lotos S.A. X wspólnej kadencji, spółka informuje, iż w dniu 30 stycznia 2020 r., rada nadzorcza spółki powołała do składu zarządu X wspólnej kadencji pana Pawła Jana Majewskiego na stanowisko prezesa zarządu z dniem 3 lutego 2020 r." - czytamy w komunikacie.



Majewski uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Absolwent Executive Master of Business Administration (MBA) organizowanych przez Apsley Business School w Londynie/ Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie.



"Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach m.in. w Petrolot Sp. z o.o. (obecnie Orlen Aviation Sp. z o.o.), a także jako dyrektor Pionu Zarządzania Marżą Zmienną i Produkcją w PGNiG Termika S.A. Kwalifikacje menadżerskie zdobył sprawując funkcję członka zarządu DO & CO Poland Sp. z o.o., wiceprezesa zarządu Huty Stalowa Wola S.A., oraz prezesa zarządu Airport Cleaning Service Sp. z o.o. Ponadto, pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Lotniczy Catering Service Sp. z o.o., był członkiem rady nadzorczej Jelcz Sp. z o.o., oraz członkiem rady nadzorczej ZEM Łabędy Sp. z o.o." - czytamy dalej w komunikacie.



Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.



(ISBnews)