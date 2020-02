Tauron Dystrybucja przyłączył 30,4 tys. mikroinstalacji w 2019 r.



Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja przyłączył do sieci energetycznej rekordową liczbę 30,4 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 206 MW w 2019 r. To blisko cztery razy więcej niż w roku poprzednim, podkreśla spółka. W sumie przyłączył już ponad 47 tys. tego typu instalacji.

"Dynamika przyłączeń mikroinstalacji to dowód na to, że decyzja o Zielonym Zwrocie Taurona była słuszna. Przyszłość należy bowiem do odnawialnych źródeł energii. Zmiana ta jednak musi odbywać się w duchu sprawiedliwości społecznej i poszanowania tradycji, z jakiej wyrasta polska energetyka. Spodziewamy się, że w 2020 r. do naszej sieci energetycznej może zostać przyłączonych jeszcze więcej mikroinstalacji niż w ubiegłym roku. Tak wygląda dziś rynek. Chcemy skorzystać z tego trendu, bo to pozwala rozwijać Grupę Tauron w kierunku koncernu nowoczesnego i multienergetycznego" - powiedział prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

Spośród wszystkich mikroinstalacji przyłączonych w 2019 r., zdecydowana większość została wykonana w technologii fotowoltaicznej. Oprócz tego Tauron przyłączył pięć elektrowni wodnych i trzy wiatrowe. Spółka przyłączyła także 64 odnawialne źródła energii inne niż mikroinstalacje, z których siedem nie zostało wykonanych w technologii fotowoltaicznej. Były to cztery elektrownie wiatrowe, dwie wodne i jedna wykorzystująca biogaz rolniczy. Pozostałą część stanowią elektrownie PV. Łączna moc wszystkich przyłączonych w ubiegłym roku odnawialnych źródeł energii wyniosła 278 MW, w tym mikroinstalacji 206 MW, podano także.

"Z roku na rok wzrasta zainteresowanie fotowoltaiką wśród prosumentów. W 2017 r. do sieci Tauron Dystrybucja zostało przyłączonych nieco ponad 4 tys. mikroinstalacji o mocy 24 MW. W 2018 r. nastąpił znaczny wzrost i spółka przyłączyła wtedy ponad 8 tys. mikroinstalacji o mocy 48 MW. Natomiast w ubiegłym roku Tauron przyłączył do swojej sieci energetycznej już ponad 30 tys. mikroinstalacji" - czytamy dalej.

Tylko w IV kwartale 2019 r. Tauron Dystrybucja przyłączył 16 tys. mikroinstalacji o mocy 104 MW. To więcej niż w całych poprzednich dwóch latach razem wziętych. Tak duży wzrost ma związek z programem "Mój prąd", który dofinansowuje zakup fotowoltaiki. W styczniu ruszył kolejny nabór do programu, ponadto w wielu miejscach funkcjonują możliwości pozyskania środków z regionalnych programów operacyjnych oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, wyjaśnia spółka.

"W związku z tym można się spodziewać, że w 2020 r. zainteresowanie instalowaniem fotowoltaiki będzie jeszcze większe" - podkreślono w materiale.

Systemowe wsparcie dla prosumentów polega nie tylko na programach pozwalających na uzyskanie dofinansowania do zakładanych instalacji, ale również na uproszczeniu i skróceniu procedur stosowanych przez spółki energetyczne, związanych z przyłączeniem mikroinstalacji.

Podsumowując, spółka przyłączyła już ponad 47 tys. mikroinstalacji o mocy 309 MW. Największą liczbę przyłączeń Tauron odnotował na terenie województw śląskiego - 17,2 tys. i małopolskiego - 15 tys. Na Dolnym Śląsku było to ponad 9,1 tys., a na Opolszczyźnie 4 tys. przyłączonych mikroinstalacji. Dotychczas Tauron Dystrybucja przyłączył do sieci energetycznej mikroinstalacje oraz inne odnawialne źródła energii o łącznej mocy 1,3 GW, podano także.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)