w poniedziałkowym komunikacie spółka poinformowała, że dofinansowania przyznano w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dodano, że kwota dofinansowania stanowi 75 proc. wartości całego projektu netto, a prace badawcze będą prowadzone przez spółkę do końca 2021 r. wspólnie z jednostką naukową.

Spółka wskazała, że w czerwcu 2019 r. zawarła umowę z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości ws. uruchomienia produkcji testów do oznaczania lekooporności MIC. Wartość dofinansowania wynosiła wówczas 589 tys. zł.

Oba projekty będą realizowane w celu uruchomienia w Centrum Badawczo-Rozwojowym Spółki produkcji gradientowych testów do oznaczania lekowrażliwości (MIC).

"Specjalizujemy się w badaniu lekowrażliwości bakterii i grzybów na klinicznie stosowane antybiotyki" - zaznaczył, cytowany w komunikacie prezes spółki Łukasz Urban. Dodał, że projekty umożliwią rozpoczęcie produkcji testów, które, oprócz wskazania wrażliwości mikroorganizmu na dany antybiotyk, określą też wymaganą minimalną dawkę antybiotyku hamującą rozwój infekcji.

Notowana na NewConnect spółka BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce, prowadzi też działalność eksportową na ponad 60 rynkach. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt