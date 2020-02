LPP podtrzymuje plany na 2020: 2021 dot. wzrostu przychodów i sieci oraz capeksu



Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - LPP podtrzymało plany na rok obrotowy 2020/2021, przewidujące m.in. dwucyfrowy wzrost przychodów, poprawę marży operacyjnej, zwiększenie powierzchni sklepów o 16% r/r oraz nakładów inwestycyjnych do 1 120 mln zł, podała spółka.

"Cel: Dwucyfrowy wzrost przychodów. Poprawa marży operacyjnej" - czytamy w prezentacji wynikowej odnośnie "szans i wyzwań na 2020/21".

Dalsze cele to: kontynuacja dynamicznych wzrostów powierzchni w 2020/21 roku: 16% r/r wzrostu. Wejście na nowy rynek ze sklepami własnymi: Macedonia Północna (II poł. 2020). Na koniec 2020/21 roku salony marki Reserved powinny być dostępne w 26 krajach, podano także.

Powierzchnia ogółem na koniec stycznia 2021 r. (tj. na koniec r.obr. 2020/2021) ma wynieść 1 431,7 tys. m2, z czego w Polsce - 552,1 tys. m2 (+4% r/r), w Europie - 450,3 tys. m2 (+21% r/r), CIS - 420,9 tys. m2 (31% r/r) oraz Bliski Wschód (region obejmujący kraje: Egipt, Katar, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, a od 2018 roku Izrael) - 8,4 tys. m2 (brak zmian).

"Cele na 2020/21 rok:

• nacisk na rozwój młodszych marek: Sinsay, House i Cropp,

• selektywny wzrost powierzchni w Polsce,

• kontynuacja wzrostów w Europie (nacisk na Europę Południowo-Wschodnią),

• przyspieszenie rozwoju powierzchni w rejonie CIS" - czytamy dalej.

"Planowany capex w 2020/21 roku (12 miesięcy) to ok. 1 120 mln zł. Planowane wydatki na sklepy to ok. 760 mln zł, wydatki na biura to ok. 110 mln zł, na obszar logistyki 200 mln zł, a 50 mln zł na obszar IT" - wymieniono także.

Na koniec grudnia 2019 r. LPP było obecne w 39 krajach (online i offline). Liczba sklepów na koniec ub.r. kalendarzowego wzrosła o 20 placówek r/r i wyniosła 1 785, z czego w sieci Reserved - 463 (-1 r/r), Cropp - 369 (-4), House - 326 (-6), Mohito - 291 (-5) oraz Sinsay - 328 (+56). Liczba outletów spadła o 20 do 8, podano też w prezentacji.

W całym roku obrotowym 2019/2020 (obejmującym 13 miesięcy) sprzedaż wzrosła o 13,1% r/r do 9 885,2 mln zł, zysk operacyjny - o 16,3% r/r do 805,1 mln zł, marża EBIT - o 0,2 pkt proc. do 8,1%, zaś marża brutto na sprzedaży spadła o 1,1% r/r do 51,8%.

W tym okresie LPP odnotowało "dwucyfrowy wzrost sprzedaży r/r ze względu na rozwój powierzchni, dodatnie LFL oraz dynamiczny rozwój online". Spadek marży brutto r/r wynikał m.in. z szybszego rozwoju Sinsay oraz niekorzystnej pogody w maju i grudniu 2019 roku, podano w prezentacji.

Na początku stycznia zarząd LPP poinformował, że ze względu na przesunięty rok rozrachunkowy, czwarty kwartał roku obrotowego 2019/20 będzie wyjątkowo 4-miesięczny, obejmujący okres od początku października 2019 roku do końca stycznia 2020 rok, a wstępne szacunkowe wyniki - za rozrachunkowy czwarty kwartał roku obrotowego 2019/20 oraz - cały rok obrotowy 2019/20 (okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku).

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)