JSW ma cztery nowe koncesje na wydobycie węgla, wydłużyła je dla dwóch złóż



Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) otrzymała nowe koncesje na wydobycie węgla, które gwarantują nieprzerwaną eksploatację do roku 2051, podała spółka. Nowe koncesje dotyczą złóż węgla "Pniówek", "Szczygłowice", "Jas-Mos 1" oraz "Bzie-Dębina 1 Zachód". Ponadto wydłużono terminy obowiązywania koncesji wydobywczych dla złóż "Budryk" oraz "Knurów".

"Aktualnie Jastrzębska Spółka Węglowa posiada 11 koncesji wydobywczych obejmujących łącznie powierzchnię prawie 210 km2 i zasobach szacowanych na ponad 1,2 mld ton węgla koksowego. Do tej pory kopalnie JSW prowadziły wydobycie w oparciu o koncesje wydobywcze udzielone w latach 1993-1994. Ponieważ koncesje wydawane były na okres 25 lat, większość z nich utraciła ważność w roku 2019 lub utraci w tym roku. Aby kopalnie JSW mogły w dalszym ciągu prowadzić działalność wydobywczą, konieczne było uzyskanie nowych lub przedłużenie terminu obowiązujących koncesji. Długotrwały (ponad 4-letni) proces zakończył się sukcesem, ale wymagał ogromnego zaangażowania osób zajmujących się pozyskaniem koncesji - zwłaszcza, że w trakcie prac zmieniło się prawo dotyczące pozyskiwania koncesji. Nowe przepisy dają duże uprawnienia społecznościom lokalnym oraz organizacjom ekologicznym, które nie zawsze wspierają poczynania górniczego przedsiębiorcy" - czytamy w komunikacie.

Zmiany terminu obowiązywania koncesji wymaga jeszcze złoże "Borynia", gdyż termin jej ważności upływa 31.12.2025 r. W najbliższych latach JSW wystąpi z wnioskiem o wydłużenie terminu obowiązywania koncesji co najmniej do roku 2042, podano również.

Koncesje JSW i daty ich obowiązywania:

Złoże Zofiówka do 31.12.2042 r.

Złoże Jas-Mos 1 do 31.12.2025 r.

Złoże Bzie-Dębina 1-Zachód do 31.12.2051 r.

Złoże Bzie-Dębina 2-Zachód do 31.12.2042 r.

Złoże Budryk do 31.12.2043 r.

Złoże Chudów-Paniowy 1 do 31.12.2044 r.

Złoże Knurów do 15.04.2044 r.

Złoże Szczygłowice do 31.12.2040 r.

Złoże Pniówek do 31.12.2051 r.

Złoże Pawłowice 1 do 31.12.2051 r.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)