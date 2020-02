Atal wprowadził do oferty 226 lokali w ramach Apartamenty Drewnowska 43 w Łodzi



Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Atal wprowadził do oferty 214 mieszkań oraz 12 lokali usługowych w ramach czwartego i ostatniego etapu inwestycji Apartamenty Drewnowska 43 w Łodzi, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania inwestycji to II kwartał 2022 roku.

W tej części projektu powstanie pięć budynków o maksymalnej wysokości 7 pięter. Projekt powstaje blisko centrum miasta oraz w otoczeniu rozbudowanej infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Ceny mieszkań zaczynają się od 6 000 zł brutto za m2. W ofercie znajdują się zarówno kawalerki, jak i mieszkania 2-, 3- oraz 4-pokojowe od 25,25 do 95,66 m2. Ponadto przewidziano 95 komórek lokatorskich oraz 225 miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz 10 miejsc postojowych naziemnych, poinformowano.

"Osiedle wyróżnia wysoka jakość wykonania oraz przemyślane rozwiązania architektoniczne. Jest to jedna z najciekawszych propozycji dostępnych na łódzkim rynku" - powiedziała dyrektor zarządzająca ds. sprzedaży i marketingu Angelika Kliś, cytowana w komunikacie.

W ramach pierwszego etapu Apartamentów Drewnowska 43 zaplanowano kompleks 7 budynków, w których powstaje 264 mieszkań. W sprzedaży jest jeszcze 15 z nich. W drugim etapie inwestycji zaprojektowano cztery siedmiokondygnacyjne budynki ze 100 mieszkaniami -

154 z nich nadal są dostępne w sprzedaży. W trzecim etapie przewidziano zaś 62 mieszkania, 10 lokali usługowych i 12 biurowych, podał także Atal.



Na łódzkie portfolio Atal - poza Apartamentami Drewnowska 43 - składają się jeszcze wieloetapowe inwestycje: Chojny Park, Pomorska Park oraz Nowe Miasto Polesie, podsumowano.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

(ISBnews)