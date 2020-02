Orange Polska nie wyklucza pozyskania nowych kompetencji w cloud przez przejęcie



Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Orange Polska nie wyklucza pozyskania dodatkowych kompetencji w rozwiązaniach chmurowych dla segmentu ICT grupy poprzez akwizycję, poinformowała wiceprezes ds. rynku biznesowego Bożena Leśniewska.

"Przejecie to zawsze jedna z opcji. Teraz w segmencie ICT koncentrujemy się na obszarze cloud. Można go rozwijać poprzez zmianę kompetencji pracowników, pozyskanie nowych pracowników, ale nie odrzucamy także zakupu takich kompetencji przez akwizycje. Jednak na obecną chwilę nie ma takich decyzji" - powiedziała Leśniewska podczas konferencji prasowej.

Segment ICT grupy Orange Polska w 2019 r. wygenerował 719 mln zł przychodów (w tym 86 mln zł przychodów przejętego w ub.r. BlueSoft), co oznacza podwojenie wobec 2016 r.

"Teraz stawiamy na mocny wzrost organiczny IT, a także usług chmurowych. Nasze ośrodki zainteresowania są wycelowane aktualnie właśnie w stronę chmury" - dodała wiceprezes.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)