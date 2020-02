MCI Capital otrzymał oferty sprzedaży łącznie 945 259 akcji



Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - MCI Capital otrzymał od akcjonariuszy oferty sprzedaży 945 259 akcji, podała spółka, powołując się na dane Noble Securities.

"Rozliczenie transakcji sprzedaży powyższych akcji na rzecz spółki zaplanowane jest na dzień 14 lutego 2020 r. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu będzie Noble Securities S.A." - czytamy w komunikacie.

21 stycznia MCI Capital informował o zaproszeniu do sprzedaży nie więcej niż 1 818 181 akcji spółki, które zamierzał nabyć w celu ich umorzenia. Oferowana cena zakupu wynosiła 11 zł za sztukę.

MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r.

(ISBnews)