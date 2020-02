Gaz-System ma pozw. na budowę 2 obiektów naziemnych odc. lądowego Baltic Pipe



Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Wojewoda Zachodniopomorski wydał pozwolenie na budowę Terminalu Odbiorczego w Konarzewie i Węzła Przesyłu Gazu w Płotach - dwóch obiektów naziemnych odcinka lądowego gazociągu Baltic Pipe, który połączy gazociąg podmorski z krajowym systemem przesyłowym, podał Gaz-System. Inwestycje mają już komplet decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie prac budowlanych.

"Terminal Odbiorczy w Konarzewie to węzeł regulacyjno-pomiarowy, zlokalizowany w gminie Karnice, o przepustowości 1 260 000 m3/h. Zadaniem tego obiektu będzie regulacja i pomiar rozliczeniowy objętości strumienia gazu transportowanego ze złóż na Morzu Północnym do Polski. Natomiast Węzeł Przesyłu Gazu Płoty jest obiektem istniejącym, który obecnie steruje przepływami gazu w gazociągach relacji Szczecin-Gdańsk, zlokalizowanych wzdłuż linii wybrzeża bałtyckiego. Inwestycja będzie polegała na rozbudowie węzła o układ rozdzielczy gazu na kierunki Gdańsk i Szczecin, a także układy pomiarowe i regulacyjne ilości gazu dostarczanego gazociągiem z Terminala Odbiorczego Konarzewo w kierunku Goleniowa i Gdańska" - czytamy w komunikacie.

Gazociągi i infrastruktura towarzysząca dla wszystkich etapów Baltic Pipe, ze względu na strategiczne znaczenie inwestycji, będzie realizowana na podstawie tzw. specustawy gazowej.

Inwestycja jest częścią Projektu Baltic Pipe, który składa się z pięciu komponentów. Jednym z nich jest rozbudowa i modernizacja polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego. W wyniku realizacji tej części inwestycji nastąpi połączenie gazociągu podmorskiego z istniejącym systemem przesyłowym oraz budowa gazociągów: Niechorze-Płoty i Goleniów-Lwówek, wybudowanie tłoczni w Gustorzynie oraz rozbudowa tłoczni gazu w Goleniowie i Odolanowie, podano także.

Baltic Pipe to strategiczny projekt - realizowany w Polsce przez Gaz-System, a w Danii przez Energinet - mający na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki: duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Realizacja tej inwestycji wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu. Gazociąg będzie mógł transportować 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m3 surowca z Polski do Danii. Przewidywana faza prac budowlanych rozpocznie się w 2020 r. Dzięki niemu od października 2022 r. będzie można sprowadzać gaz ziemny ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

