Wyższy sąd administracyjny dla Berlina i Brandenburgii wydał tymczasowy nakaz wstrzymania dalszej wycinki lasu pod inwestycję, uchylając tym samym wyrok sądu niższej instancji, który z odrzucił wcześniej wniosek walczącej o środowisko grupy Gruene Liga Brandenburg. Organizacja ta chce zapobiec dalszej wycince drzew. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez sąd w ciągu najbliższych dni.

Tesla oraz rząd lokalny w Brandenburgii, gdzie ma być zlokalizowana „gigafabryka”, muszą do południa we wtorek odpowiedzieć na pytania sądu. Joerg Steinbach, minister gospodarki Brandenburgii zapowiedział na Twitterze, że termin ten zostanie dotrzymany.

Jeśli Tesli nie uda się wyciąć lasu do połowy marca, czyli do czasu rozpoczęcia okresu lęgowego zwierząt, wówczas budowa w Gruenheide może się opóźnić od sześciu do dziewięciu miesięcy – ostrzegają lokalni urzędnicy.

Tymczasowy nakaz sądu sprawia, że ambitne plany Tesli, aby uruchomić fabrykę w połowie 2021 roku, stają pod znakiem zapytania. Według planów fabryka ma produkować do pół miliona aut rocznie oraz zatrudniać 12 tys. osób. Inwestycja Tesli to także poważne zagrożenie dla rodzimych producentów, takich jak Volkswagen, Daimler czy BMW.

Elon Musk próbował niedawno odpowiedzieć na płynące z regionu zaniepokojenie dotyczące wykorzystania lokalnych zasobów wody przez fabrykę, która będzie graniczyła z rezerwatem przyrody.

Wykonawcy budowy fabryki oczyścili już teren o powierzchni 150 boisk piłkarskich i usunęli z tego terenu niewybuchy z okresu II wojny światowej.

Projekt środowiskowy budowy „gigafabryki” nakłada na Teslę obowiązek przeniesienia wilków, nietoperzy, węży i jaszczurek w bezpieczne miejsca do czasu zakończenia budowy. W ramach niemieckiego prawa środowiskowego budowa fabryki musi także uwzględniać okresy lęgowe dzikich zwierząt w okresie wiosennym.

