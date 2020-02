Dekpol ma umowę na budowę zakładu dla Igloteksu w Skórczu



Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Dekpol zawarł z Iglotex umowę o generalne wykonawstwo inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj", zgodnie z którą Dekpol przyjął do wykonania prace polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu inwestycji obejmującej wybudowanie budynku produkcyjno-magazynowego Iglotex w Skórczu o powierzchni netto 24 tys. m2 wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku i parkingiem zewnętrznym, podała spółka.

"Zakończenie przez emitenta realizacji przedmiotu umowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić w sierpniu 2020 r., przy czym umowa przewiduje możliwość przedłużenia daty zakończenia realizacji umowy w przypadkach w niej określonych. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ok. 9% przychodów grupy kapitałowej emitenta za 2018 r. powiększone o podatek VAT" - czytamy w komunikacie.

20 listopada 2019 r. Dekpol podpisał list intencyjny z firmą Iglotex w związku z wyborem spółki na generalnego wykonawcę prac polegających na zaprojektowaniu, uzgodnieniu i wybudowaniu zakładu produkcyjno-magazynowego w Skórczu.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW.

(ISBnews)