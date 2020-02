Zarząd Bank Pekao przedstawi w II kw. rekomendację dot. podziału zysku za 2019r.



Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Bank Pekao przedstawi w II kwartale br. rekomendację dotyczącą podziału zysku za 2019 rok, poinformował wiceprezes Tomasz Kubiak.

"Zarząd na tym etapie nie podjął decyzji co do podziału zysku. Planujemy to zrobić w II kwartale. W strategii planowaliśmy, że poziom dywidendy to będzie 60-80% zysku" - powiedział Kubiak podczas konferencji prasowej.

W 2019 roku bank wypłacił dywidendę za rok 2018 w kwocie 6,6 zł na akcję. Stopa dywidendy wyniosła 6,6%.

W listopadzie 2019 r. prezes Michał Krupiński informował, że Bank Pekao nie zamierza odchodzić od ogłoszonej w 2018 roku polityki dywidendowej.

W lutym 2019 r. Bank Pekao poinformował, że chce "poruszać się w górnych przedziałach określających poziom wypłaty dywidendy" i chce na nią przeznaczać w kolejnych latach 75% jednostkowego zysku netto.

W 2019 r. bank miał 2 165,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 287,16 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 2 247,47 mln zł wobec 2 310,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)