„We wtorek 3 marca zgłoszono 13 nowych przypadków, co daje łączną liczbę 204 zakażeń we Francji. Jest także ofiara śmiertelna, to 92-letni mężczyzna" - przekazał resort w oświadczeniu.

Jak podaje AFP wcześniej we Francji na koronawirusa zmarli: 81-letni chiński turysta, zdiagnozowany pozytywnie pod koniec stycznia, 60-letnia nauczycielka i 89-letnia kobieta hospitalizowana w Hauts-de-France.

Wcześniej we wtorek minister zdrowia Oliver Veran powiedział, że „we Francji nie ma jeszcze epidemii koronawirusa, choć nie można jej wykluczyć w przyszłości”. Poinformował także o odblokowaniu dodatkowych 260 mln euro dla szpitali w związku z rozprzestrzenianiem się Covid-19 i zapewnił, że dodatkowe 15-20 mln maseczek ochronnych zostanie dostarczone na rynek.

Francja jest drugim po Włoszech najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem w Europie. (PAP)