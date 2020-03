Arctic Paper chce wrócić do polityki zakładającej 1: 3 zysku na dywidendę



Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Arctic Paper zakłada w kolejnych latach powrót do polityki dywidendowej, przewidującej wypłatę dla akcjonariuszy przeciętnie jednej trzeciej zysku netto, poinformował prezes Michał Jarczyński.

"Brak wypłaty dywidendy w 2019 roku [tj. z zysku za 2018 r.] traktujemy jako sytuację jednorazową, chcemy wrócić do stabilnej, jasnej polityki dywidendowej, nakreślonej już w prospekcie emisyjnym, przewidującej przeznaczanie co najmniej jednej trzeciej zysku netto na dywidendę" - powiedział Jarczyński na konferencji prasowej.

27 lutego br. Arctic Paper poinformował, że zarząd spółki będzie rekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku netto za 2019 rok w wysokości 0,2 zł na akcję.

"Stopa dywidendy na poziomie 5,7% to przyzwoity wynik, na tle innych spółek" - ocenił Jarczyński.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,12 mld zł w 2019 r.

