Z powodu powikłań wywołanych ostrą niewydolnością oddechową w Korei Południowej zmarło dotąd 35 osób - podało w czwartek południowokoreańskie centrum kontroli i prewencji chorób.

Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus SARS-CoV-2 pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 80 krajów. Koronawirus zabił dotąd ponad 3,2 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia w ponad 80 krajach wzrosła do prawie 94 tys. W Europie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska, gdzie odnotowano 107 zgonów.

Poza Chinami kontynentalnymi, gdzie zmarło 3012 osób i Włochami (107) wysoką liczbę ofiar śmiertelnych odnotowano też w Iranie. (PAP)

mars/