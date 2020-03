"Realizując strategiczne kierunki działań Prezesa UKE w latach 2017-2021, ogłaszamy aukcję na częstotliwości umożliwiające rozwój sieci 5G w Polsce" - czytamy w komunikacie Urzędu.

UKE poinformował, że ogłoszona w piątek aukcja obejmie 4 ogólnopolskie rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz (tzw. pasmo C), a każda rezerwacja będzie obejmować blok częstotliwości o szerokości 80 MHz i będzie ważna do 30 czerwca 2035 r., a termin na składanie ofert wstępnych w aukcji upływa 23 kwietnia br. o godz. 15.

"W aukcji będą mogły wziąć udział jedynie podmioty legitymujące się odpowiednim doświadczeniem na polskim rynku telekomunikacyjnym i wiarygodnością finansową. Każdy uczestnik aukcji będzie mógł uzyskać jedną rezerwację częstotliwości. Dla każdej z czterech rezerwacji cena wywoławcza wynosi 450 mln zł" - zaznaczył UKE.

Urząd ocenił, że ogłoszona w piątek aukcja umożliwi rozwój w Polsce sieci o wysokiej przepustowości, wykorzystujących w technologię 5G.

Zaznaczył, że na zwycięzców aukcji nałożone zostaną zobowiązania do rozwoju sieci - każdy operator będzie musiał uruchomić minimum 700 stacji bazowych wykorzystujących przydzielone częstotliwości do końca 2025 r., a w wyniku realizacji tych zobowiązań w Polsce uruchomionych zostanie co najmniej 2800 stacji bazowych.

W czwartek podczas posiedzenia sejmowej komisji cyfryzacji Cichy poinformował, że prognozowane wpływy z aukcji do budżetu to ok. 1,9 mld zł i, że zostały one uzgodnione z ministrem finansów.

Cichy mówił w czwartek, że operatorzy, którzy zwyciężą w aukcji muszą - w ciągu czterech miesięcy - wybudować 10 stacji bazowych 5G w jednym mieście wojewódzkim, 300 stacji do końca 2023 r. oraz 700 takich stacji do końca 2025 r. Jak ocenił, "to zobowiązanie ma pobudzić inwestycje".

W piątkowym komunikacie UKE wskazano, że ogłoszenie aukcji realizuje obowiązek zreorganizowania i umożliwienia użytkowania wystarczająco dużych bloków z pasma 3,6 GHz do końca 2020 r. dla ułatwienia realizacji sieci 5G nałożony na państwa członkowskie w Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej.

Komisja Europejska chce by do końca 2020 r sieć 5G działała przynajmniej w jednym mieście każdego kraju członkowskiego, a do 2025 r. powinny mieć ją wszystkie duże miasta w UE oraz główne szlaki transportowe. Główne parametry sieci 5G to 1 Gb/s transferu, a także opóźnienie mniejsze niż 5 milisekund oraz obsługa ponad 100 urządzeń na metr kwadratowy powierzchni.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić pięćdziesięcio -, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnie wykorzystywanej sieci 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

