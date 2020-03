CD Projekt zaprezentuje nową strategię po premierze 'Cyberpunk 2077'



Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - CD Projekt zaprezentuje nową strategię po premierze gry "Cyberpunk 2077", poinformował prezes Adam Kiciński.

"Nowa strategia będzie po premierze. Rozwijamy się naturalnie, nie planujemy żadnych przełomów, ale wypada dać update" - powiedział dziennikarzom Kiciński.

"Chcemy robić trochę więcej, udowodnić, że potrafimy produkować 2 może 3 gry i to nam zajmie parę ładnych lat" - dodał prezes.

Podtrzymał, że spółka chce mieć dwa duże teamy produkujące gry. Niemniej - według jego słów - CD Projekt będzie realizował więcej niż dwa projekty po premierze gry "Cyberpunk 2077', planowanej na 17 września 2020 r.

Największy zespół będzie realizował wersję online "Cyberpunka", kolejny duży team będzie odpowiedzialny za dodatki do "Cyberpunka" (DLC od CD Projekt mają rozmiar gier). Trzeci zespół będzie zajmował się kolejną grą singlową AAA (póki co będzie to najmniejszy zespół i będzie rósł w miarę rozwoju nowego tytułu). Dodatkowe zespoły będą kontynuowały rozwój "Gwinta" i Spokko.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)