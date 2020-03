"Koronawirus to globalny kryzys, który nie ogranicza się do żadnego kontynentu i wymaga współpracy, a nie jednostronnych działań. Unia Europejska krytykuje fakt, że decyzja USA o zakazie podróży została podjęta jednostronnie i bez konsultacji" - napisali we wspólnym oświadczeniu.

Podkreślili też, że Unia Europejska podejmuje zdecydowane działania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

